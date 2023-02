Il Polo Progressista va oltre la sonora sconfitta: "Blocchiamo l'inceneritore e rilanciamo la sanità pubblica"

Il Polo Progressista, nonostante i risultati elettorali poco lusinghieri alla tornata regionale nel Lazio, rilancia la sua attività sul territorio e si stringe intorno all'unica che è riuscita a conquistare un seggio in consiglio, Alessandra Zeppieri.

Il cartello elettorale creato da Stefano Fassina, da Nicola Fratoianni e da una parte dei Verdi che prima erano alleati con il Pd ha ringraziato Donatella Bianchi "per il suo generoso impegno", per poi procedere all'approvazione del coordinamento regionale e di quelli provinciali. "I risultati segnano una pesante sconfitta per il centrosinistra, per il M5S e la sinistra - sottolinea il Polo - ma ancora più preoccupante della sconfitta è la sua archiviazione come fatto di ordinaria amministrazione".

Guardando al futuro, il Polo Progressista ha dettato la linea dell'attività politica in Regione nei prossimi anni: "Dobbiamo bloccare l'inceneritore di Santa Palomba - fanno sapere - e realizzare un piano rifiuti coerente con la conversione ecologica, poi ricostruire il servizio sanitario regionale, internalizzare i precari dei servizi in appalto, difendere il potere d'acquisto dei lavoratori e dire no all'autonomia differenziata".