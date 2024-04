Castel Gandolfo, nella vecchia stazione della tramvia dei Castelli nasce il polo polifunzionale Cotral

Cotral e il comune di Castel Gandolfo hanno annunciato oggi un ambizioso progetto di recupero e riqualificazione della storica stazione di alimentazione tramviaria dei Castelli Romani realizzato in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma. La presentazione è avvenuta nella Sala Consiliare “Marcello Costa “ di Castel Gandolfo alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Fabrizio Ghera, del presidente Cotral Amalia Colaceci, del sindaco Alberto De Angelis.

L'intervento punta a restituire vita e funzionalità all'antica Stazione, trasformandola in un centro polifunzionale all'avanguardia e una foresteria accogliente. Questo progetto si propone di valorizzare un'area di straordinaria importanza ambientale e storica per la comunità locale e per la storia di Cotral, con l'obiettivo di armonizzare il passato con il futuro attraverso spazi aperti alla cultura, alla formazione e alla partecipazione della comunità. In linea con le strategie ESG, questo progetto intende testimoniare l’impegno nella valorizzazione degli asset patrimoniali dell’azienda in chiave sostenibile: il vecchio fabbricato sarà trasformato in un innovativo spazio multifunzionale adatto ad ospitare mostre, conferenze, esposizioni e attività formative, oltre alla creazione di una foresteria e spazi di servizio.

Grazie al Protocollo d’intesa siglato con il Comune di Castel Gandolfo, gli spazi potranno essere fruiti anche dalla comunità locale, con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio e della sua ricca storia. Il progetto, presentato dai tecnici professor Orazio Carpenzano, Preside della Facoltà di Architettura La Sapienza e dall’ ingegner Andrea Gianni di Cotral Spa, prevederà il recupero e la rivalorizzazione in chiave culturale e polifunzionale a servizio della comunità della Stazione di Alimentazione Tramvia dei Castelli Romani, dando vita a un nuovo spazio flessibile destinato a eventi formativi e di welfare aziendale e potrà inoltre ospitare servizi a favore del territorio, mostre e conferenze.

Un intervento reso possibile grazie alla sinergia tra Regione Lazio, Cotral Spa, Comune di Castel Gandolfo e Università La Sapienza. Nell’ambito di questa collaborazione Cotral si occuperà inoltre della realizzazione degli interventi di riqualificazione del capolinea dei bus del Comune di Castel Gandolfo. L’ex stazione di alimentazione tranviaria, di proprietà di Cotral Spa, è situata nel suggestivo Comune di Castel Gandolfo, lungo il Cammino della Fraternità. Il sito occupa un'area di circa 2.710 mq, caratterizzata dalla presenza dell'antico fabbricato della Stazione di Alimentazione Tranviaria dei Castelli Romani, attiva fino al 1960. L’apertura è prevista nella primavera del 2026. L'investimento complessivo ammonta a circa 2,5 milioni di euro.