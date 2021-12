Museo dei trasporti pubblici: vandalizzato lo storico “tram del cinema”

Sono entrati nel Museo dei Trasporti pubblici ed hanno lasciato i loro “tag” sui fianchi di due storiche vetture. Una delle due ha più di 100 anni. E’ quanto successo ad Ostiense, tra l’incredulità e la rabbia dei cittadini che hanno a cuore quello spazio.

Mezzi storici vandalizzati

“Sono state vandalizzate due storiche vetture da parte di anonimi writers” fanno sapere dal Comitato Polo Museale, una rete costituita da 24 associazioni che cercando di valorizzare il museo ed i mezzi che stazionano nell’area adiacente la stazione di Piramide. A fare le spese dell’incursione, sono state due vetture. Si tratta del tram storico del 1932 denominato "il tram del cinema" e del treno storico 070 che percorreva la via verso i Castelli. Quest’ultimo è un vero e proprio cimelio, realizzato nel 1907.

Le condizioni di abbandono

“Da molto tempo denunciamo l’incuria e l’abbandono di un luogo molto frequentato dal quartiere e dai cittadini romani, un luogo di memoria storica, un parco espositivo con i vecchi treni e le antiche glorie delle ferrovie secondarie del Lazio che raccontano la storia del trasporto dal 1903 al 1984” ricorda Sandra Pranzo Giuliani, del Comitato che si batte per la riapertura del polo museale.

La responsabilità della guardiania

Oltre a denunciare “la mancanza di cura e di guardiania da parte dell’Azienda Atac alla quale questo patrimonio storico è in gestione per la sua salvaguardia” il Comitati chiede alle istituzioni di attivarsi per consentire che quel museo torni ad essere “una piazza del quartiere, un museo a cielo aperto, una realtà locale viva e pulsante in cui poter continuare a promuovere integrazione e inclusione, sostenibilità e valori civici e sociali”. Tutto, fuorchè una palestra per vandali.