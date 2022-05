Un nuovo polo logistico alle porte di Roma darà lavoro a 250 persone

Un polo logistico per lo stoccaggio e la distribuzione di farmaci in un'area di 32.000 mq che darà lavoro a circa 250 persone. Nasce a Castelnuovo di Porto, nella Città Metropolitana di Roma Capitale ed è stato inaugurato domenica 15 maggio.

Il progetto nasce dall'unione di Engineering 2K e Prologis, due imprese internazionali che si occupano di logistica e si trova precisamente sulla strada provinciale 51b. Alla cerimonia, durante la quale è stato piantato simbolicamente il "primo albero" all'interno della grande area, erano presenti il vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini e l'assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Alessandri.

“Nasce nel territorio un insediamento produttivo, ad alto valore aggiunto dal punto di vista della ecosostenibilità - la dichiarazione di Sanna -. Riqualificare le aree abbandonate e trasformarle in insediamenti produttivi è creare valore e sviluppo, rispettando allo stesso tempo l’impatto ambientale. Un’area come questa diventerà strategica e ampiamente funzionale, al quadrante come all’intero territorio. Opere come questa dimostrano che quando il pubblico sostiene e crea buone relazioni con il mondo delle imprese, questo va a beneficio di tutti”.