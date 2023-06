Poliziotti a rischio sfratto entro fine settembre: "Speriamo intervenga la prefettura"

A gennaio 2023 sono iniziate le udienze degli inquilini della Collina delle Muse, piano di zona vicino Montespaccato, realizzato a inizio anni Duemila e riservato agli appartenenti alle forze dell'ordine. Sono tutti sotto sfratto, non per morisità ma per contratto scaduto, con la società proprietaria degli immobili, la Boccea Gestioni Immobiliari Srl, che vuole metterli in vendita a prezzi di mercato. Ad oggi la situazione non è cambiata, sei famiglie si sono viste confermare lo sfratto dai giudici ed entro il 30 settembre dovranno andarsene e altre sapranno di che morte moriranno tra fine giugno e metà luglio.

Le famiglie di servitori dello Stato sotto sfratto a Montespaccato

In totale sono 45 le famiglie coinvolte, tutte residenti a Collina delle Muse da quasi vent'anni. Sono appartenenti alle forze dell'ordine: poliziotti, finanzieri, carabinieri. Nel 2022 hanno risposto ad un bando della prefettura e si sono visti assegnare un appartamento, corrispondendo a una serie di requisiti economici e sociali. Si tratta di famiglie con redditi che non permettono l'acquisto o l'affitto sul libero mercato, ma nemmeno li costringerebbero a vivere nelle case popolari del Comune e della Regione. In sostanza sono quelli che, almeno alle origini, vivono anche nei piani di zona. E infatti Collina delle Muse è una "enclave" tra Boccea e Montespaccato dove locazioni e vendita dovrebbero rispettare dei vincoli di legge.

La società proprietaria vuole vendere a prezzi di mercato

La pensa diversamente la Boccea Gestioni Immobiliari Srl, che alla scadenza dei contratti di locazione, invece di proporre il riscatto a prezzi calmierati agli attuali conduttori, ha messo in vendita tutto sul libero mercato. Anche a 300.000 euro. Uno di loro, 55 anni e da 17 a Collina delle Muse, rischia di restare senza casa da qui a tre mesi: "Al momento ci sono stati 6 sfratti accettati dai giudici - spiega - , quindi il 30 settembre dovranno andarsene. Se non lo faranno, arriveranno le forze dell'ordine per eseguirlo. Poliziotti che sfrattano poliziotti, con i secondi che vengono trattati come delinquenti, come chi non paga, ma noi paghiamo".

L'incontro in Regione, presenti anche ministero e Comune

La scorsa settimana c'è stato un incontro con l'assessore regionale alle politiche abitative Pasquale Ciacciarelli, il ministro delle infrastrutture, il consigliere regionale Fabrizio Ghera e il direttore del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica Gianni Gianfrancesco: "Sì ma non sono stati presi impegni particolari - riferisce l'inquilino sentito da RomaToday - non è stata neanche fatta una relazione. Stiamo aspettando che venga convocata una commissione politiche abitative per venerdì prossimo dal presidente Yuri Trombetti".

"Se ci sfrattano piombiamo nell'emergenza abitativa"

"Ci sono una ventina di assegnatari che hanno l'udienza nelle prossime settimane, me compreso - prosegue l'agente - e nel mio caso il procedimento è stato trasformato in rito locatizio. Significa che la causa verrà discussa nel merito, prima ascoltando i miei avvocati e poi la controparte". Al di là di tutto, per queste 45 famiglie l'obiettivo è uno solo: "Che il prefetto prolunghi i contratti d'affitto - conclude - anche perché noi siamo ancora in servizio, nel mio caso ancora 5 o 6 anni di lavoro, se mi sfrattano dove vado? Questo quartiere è nato per ovviare all'emergenza abitativa che si sarebbe creata per chi, come noi, veniva da fuori Roma a prestare servizio qui. Con gli sfratti questo scopo salta e piombiamo nell'emergenza".