Il decoro prima di tutto. Il comando detta le regole "estetiche" per vigili e vigilesse in vista del Giubileo

Capelli puliti, ordinati e, se tinti, di un colore naturale. Niente orecchini, per gli uomini, né piercing. Telefonate private, durante l’orario di servizio, solo in casi di assoluta necessità.

La circolare sull'immagine da tenere

In vista del Giubileo la Polizia Locale ha ribadito quelle che sono le regole da rispettare. Perché le “celebrazioni giubilari avranno una rilevante connotazione nazionale “e quindi “è necessario che tutto il personale abbia un comportamento ineccepibile sia sotto il profilo della cura della persona che dell’uniforme”. Sono indicazioni valide per il personale già da tempo in servizio e per il personale neoassunto a seguito del recente concorso pubblico. Tutto questo è stato messo nero su bianco in una circolare inoltrata, dal vice comandante dalla Polizia locale, ai dirigenti di tutti i gruppi della Polizia locale.

Le critiche dal fronte politico

Non sono mancate le polemiche. La circolare è stata diffusa, almeno in parte, dal capogruppo della lista civica Raggi Antonio De Santis che, durante la precedente amministrazione, è stato assessore al personale. “Le indicazioni sono suddivise per genere e già questa è una scelta discutibile” ha osservato. Pur scrivendo di non voler esprime commenti, il consigliere capitolino ha concluso esprimendo la propria “solidarietà a tutti gli agenti del corpo”. Ma quali sono le novità rispetto al passato?

Regole d'ingaggio note da anni

“Novità non ce ne sono perché – ha spiegato Marco Milani, del sindacato unitario lavoratori della Polizia locale (Sulpl) – perché in realtà esiste una circolare sull’uso corretto dell’uniforme da molti anni e, precisamente, dal 2012”. È quindi da tempo che il personale della Polizia locale è tenuto a rispettare indicazioni come quella di non stare al telefono durante il servizio, salvo casi urgenti, oppure di non utilizzare un “trucco eccessivo, troppo marcato o di colore acceso” tra le donne. Com’è da tempo che, i vigili, se hanno barba e baffi sono tenuti a tenerli “ben curati, ordinati e di lunghezza non eccessiva”. “A differenza di altri dipendenti, noi siamo un corpo di polizia che come tale è tenuto ad indossare un’uniforme. Ciò implica l’avere anche una visibilità che, appunto, è uniforme, senza eccessi, a prescindere dai generi”. Nessuna novità, quindi, rispetto al passato.

La richiesta che arriva dal sindacato di polizia locale

“Sono state richiamate delle indicazioni già note, perché ci sarà un evento come il Giubileo che renderà Roma una vetrina internazionale” ha aggiunto il sindacalista. Niente polemiche quindi, almeno da parte di chi indossa l’uniforme, sul fatto che sia stato diffusa questa nuova circolare. “In realtà sono molti anni che chiediamo al governo nazionale una legge di riforma che equipari la polizia locale, pur con le peculiarità relative alla propria competenza territoriale, alle altre forze di polizia. Eviterebbe di esporre il nostro corpo a polemiche che, in questo ed altre circostanze, sono più che altro di natura politica”.

Il commento del comando generale della polizia locale

“In merito alla risonanza generata da una circolare interna del Corpo di polizia locale di Roma, il comando generale fa sapere che si tratta di un richiamo ad alcune norme fissate dal regolamento del corpo e ad un precedente provvedimento del 2012, che oggi si è reso necessario riprendere e aggiornare, cercando di fornire alcuni chiarimenti, anche alla luce delle nuove assunzioni. Specifiche quindi sulla cura della persona e su comportamenti che devono mantenersi consoni al decoro dell'uniforme indossata e alle funzioni svolte - ha commentato, con una nota, il comando generale della polizia di Roma capitale - Non c'è nessuna volontà di discriminazione di alcun tipo, di genere o sessista, ma viene solo ribadito quanto previsto già dal Regolamento e da diverse circolari emanate nel tempo, con riferimento a norme generali di condotta in rispetto dell'uniforme e della funzione che gli agenti svolgono”. Così il comando generale della polizia di Roma capitale in merito alle polemiche per le indicazioni sul look dei vigili in vista del Giubileo.

No alle discriminazioni e sì al decoro

“Nessun intento discriminatorio, tant'è che anche la stessa uniforme è già uguale per tutti, senza distinzioni tra generi maschile e femminile L'importante - ha sottolineato il comando generale della Polizia locale - è che venga indossata in modo decoroso e con la cura necessaria della propria persona, ma senza alcuna volontà di discriminare, ognuno deve sentirsi libero di scegliere l'appartenenza di genere”.