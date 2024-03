Il Policlinico Umberto I cambia sede. Tutti i dubbi dei sindacati sull'operazione di Rocca

L’Umberto I cambierà sede, lasciando quella storica dell’omonimo viale. Ma nonostante l’ipotesi sia quella del quadrante di Pietralata, sull’area che ospiterà il nuovo policlinico è ancora mistero. “I tecnici stanno individuando le aree, si sta facendo velocemente anche uno studio sulla viabilità che è importante, poi si parte con la fase operativa. Quello che tengo però a dire, è che assolutamente non è alternativa al progetto dell'ospedale Tiburtino che si farà" ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione di un nuovo reparto al San Camillo.

Il Policlinico Umberto I si trasferisce

Per il nuovo Policlinico Umberto I la Pisana ha ipotizzato un investimento da 500 milioni di euro, con i lavori per la realizzazione che dovrebbero durare circa quattro anni. Ma la delocalizzazione dell’ospedale preoccupa i sindacati che ancora non sono stati coinvolti nel dibattito. Si dicono “fortemente preoccupati” la Cgil, la Fp e lo Spi Rieti Roma Est Valle Aniene.

I dubbi del sindacato

Quattro i punti su cui si concentrano i dubbi delle organizzazioni sindacali. “Il primo è sicuramente quanto costerebbe in termini economici la realizzazione del nuovo Policlinico, fermo restando che esiste già un progetto di ristrutturazione e riqualificazione con risorse già stanziate dai governi precedenti dell’attuale Policlinico” scrivono in una nota. I sindacati sottolineano poi come nel quadrante di Pietralata, quello in cui sembrerebbe destinato il nuovo nosocomio, insista già l’ospedale Sandro Pertini, in sofferenza cronica e negli ultimi mesi a causa della chiusura dell’ospedale di Tivoli. “Queste due strutture dialogheranno tra loro? Saranno messe in condizione di integrarsi e dare una risposta completa al territorio? Oppure il più grande assorbirà il più piccolo?” l’interrogativo. C’è poi da approfondire temi quali “la sostenibilità ambientale, la messa in sicurezza di chi in quel quadrante ci abita e ci lavora”. E poi la questione relativa al periodo che occorrerà per la realizzazione della nuova struttura “e quindi il rischio di abbandono e degrado dell’attuale Policlinico con il conseguente venir meno dell’assistenza sanitaria alla comunità”.

“Se il nuovo Policlinico dovesse assorbire il Pertini, significherebbe il venir meno di due grandi ospedali e di una certa e importante riduzione dei posti letto e prestazioni sanitarie pubbliche, con conseguente esubero del personale che eroga il servizio sanitario nazionale pubblico e di tutto l’indotto. Tutto ciò anche in considerazione che la medicina territoriale e di prossimità è tutt’altro che in stato di avanzamento” tuonano Cgil, la Fp e lo Spi Rieti Roma Est Valle Aniene.

Personale e servizi

Caldo anche il fronte del personale. “Non vorremmo che tale iniziativa - scrivono i sindacati - determini il blocco delle stabilizzazioni del personale sanitario e le assunzioni previste dai concorsi Asl Roma 2 e del Policlinico Tor Vergata, oltre che la compromissione dei livelli occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori dell’indotto sanitario, il tutto favorendo ancora una volta esclusivamente il settore privato a discapito di quello pubblico. Infine, l’ altra grande preoccupazione è il venir meno degli impegni della Regione Lazio nel confronti dell’attuale Policlinico Umberto I e cioè la necessità di far fronte alla grave carenza di personale e di risorse che rischia giorno dopo giorno di far collassare l’intera struttura e di conseguenza il servizio sanitario pubblico offerto, che vogliamo ricordare con orgoglio è punto di riferimento anche di altre regioni e che è tenuto in piedi con sempre più fatica dal senso di responsabilità, appartenenza e professionalità dei lavoratori e lavoratrici che ogni giorno tra mille difficoltà e turni massacranti, riescono a garantire il servizio sanitario pubblico”.

La richiesta di un incontro

Da qui la richiesta al presidente Rocca di convocare in tempi rapidi un tavolo di confronto. “Diversamente - avvertono le organizzazioni sindacali - metteremo in campo tutta la mobilitazione necessaria tesa a garantire il diritto alla dignità sanitaria che solo il servizio pubblico può e deve, per quanto ci riguarda, continuare a garantire”.