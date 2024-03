Poli civici, la sperimentazione funziona. Ora il Campidoglio prepara un nuovo regolamento

Consolidare e diffondere le attività avviate nei nuovi “poli civici integrati di mutualismo sociale”. È questo l’obiettivo che si sta ponendo l’amministrazione dopo una prima fase di sperimentazione che ha visto l’apertura delle nuove realtà, in quattro municipi di Roma. Per riuscirci, occorre approvare una delibera appositamente predisposta. Il provvedimento, che in questi giorni è al vaglio dei municipi, è stato discusso il 13 marzo nel corso di una commissione capitolina.

Cosa sono i poli civici integrati di mutualismo sociale

In città, a partire dalla scorsa estate, è partita la sperimentazione in quattro municipi dei cosiddetti “poli civici”. Sono delle esperienze, messe in campo puntando sulle realtà del terzo settore, che sono votate a favorire un lavoro di “welfare di comunità”. Associazioni e cooperative si mettono così in rete tra loro per offrire dei servizi, sul piano sociale, che già vengono garantiti dalle istituzioni locali. Sono stati lanciati dopo un sondaggio che l'amministrazione aveva rivolto ai romani, a cui era stato chiesto come immaginavano dovesse essere strutturato il servizio. Sulla scorta delle indicazioni ottenute, il Campidoglio ha stanziato 100mila euro per l’avvio di una serie di progetti, previsti nei municipi VII-VIII-IX e XII che hanno portato al coinvolgimento di una serie di realtà già presenti nel territorio.

La sperimentazione avviata in 4 municipi

Con i fondi a disposizione le realtà cooperative, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, hanno garantito il funzionamento di sportelli sociali; hanno offerto degli incontri di formazione, dei laboratori, degli incontri con altre realtà attive nel sociale ma operanti in territori diversi. Si sono occupati di problemi legati all’emergenza abitativa, si sono coordinati per effettuare la distribuzione di cibo e di generi di prima necessità per persona in difficoltà economica o con problemi motori.

Dal Laurentino, alla Garbatella, passando per la Pisana e Cinecittà, i progetti sono stati portati avanti e stanno continuando anche oltre la scadenza concordata, pure in assenza di altri contributi finanziari. “So che in municipio XII l’ente di prossimità ha provveduto ad investire delle risorse proprie per continuare l’esperienza dei poli civici” ha spiegato l’assessore al decentramento Andrea Catarci “ma le sperimentazioni avviate sono continuate anche laddove non si hanno ricevuto, dopo il 31 dicembre, ulteriori stanziamenti. Siamo però intenzionati a metterne presto degli altri, per consolidare le esperienze avviate” ha anticipato l’assessore.

Un regolamento cittadino per proseguire e diffondere i poli civici

“Il nostro obiettivo era di andare oltre al semplice sportello, spingere le associazioni a mettere insieme le diverse competenze che le caratterizzano, con l’idea di potersi federare. Stiamo contribuendo così a creare delle reti – ha spiegato Catarci – che oltre a svilupparsi a livello locale, possano uscire anche dai territori di appartenenza” in modo da rafforzare l’azione di mutualismo sociale, a beneficio della cittadinanza. Serve però anche un quadro normativo di riferimento ed è quello a cui sta lavorando il Campidoglio.

“Dopo un breve periodo di sperimentazione più che positiva dei Poli civici – ha commentato Riccardo Corbucci, il presidente della commissione Roma Capitale - abbiamo promosso un Regolamento che rappresenta una cornice amministrativa per dare sostegno in via temporale alle iniziative già avviate e, al contempo, moltiplicarle negli altri Municipi dove ancora non ci sono”. Sulla stessa linea è stata la valutazione espressa da Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali. Con un regolamento sui poli civici, ha spiegato “riconosciamo un ruolo centrale al mondo dell’associazionismo che durante la pandemia del Covid è riuscito, con le sole sue forze, a tenere ben salda la nostra città. Dare gli strumenti giusti in mano alle istituzioni vuol dire dare una risposta e valorizzare gli enti del Terzo settore per l’incredibile lavoro che svolgono quotidianamente”.