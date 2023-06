L'intervista a Di Maggio scatena la polemica: "Polizia locale allo sbando". La replica: "Abbiamo recuperato quanto non fatto in 5 anni"

Non voleva sollevare polemiche, ma Antonio Di Maggio non ha detto cose banali. Intervistato da RomaToday questa mattina ha "demolito" la gestione della polizia locale dell'attuale amministrazione. L'ex comandante non ha usato parole tenere, fornendo - forse involontariamente - un assist a chi con lui ha collaborato nella scorsa consiliatura.

Raggi e De Santis all'attacco

Sono infatti l'ex sindaca Virginia Raggi e l'ex assessore al personale e capogruppo capitolino della lista civica Raggi Antonio De Santis a commentare con parole durissime l'affondo di Di Maggio. Secondo loro descrive "un quadro estremamente drammatico e preoccupante" per poi aggiugere: "Che la Polizia Locale sia allo sbando a causa di una guida politica inesistente e disinteressata alle sue sorti, del resto, è sotto gli occhi di tutti".

"Questo", secondo i due ex esponenti pentastellati, "genera una totale assenza di presidio sul territorio e, ancor di più, la mortificazione del lavoro di un Corpo ancora in attesa di un rinnovo contrattuale che sia realmente qualificante per migliaia di agenti, le cui carriere rimangono appiattite a causa di progressioni di carriera - previste da questa Amministrazione - riservate a poche centinaia di persone e della mancata attribuzione dei 'gradi' effettivamente spettanti ad almeno 1500 agenti che vantano anni anni di carriera alle spalle e che rimarrebbero non solo fuori dalle progressioni ma anche posti tutti allo stesso livello, in un contesto del tutto demotivante, nell'indifferenza dell'assessore competente". Secondo Raggi e De Santis "siamo di fronte a un corpo sempre più demotivato che, a causa dell'inesistenza di una adeguata guida politica - basti pensare che il delegato alla sicurezza è l'assessore al Commercio -, sembra non essere più utilizzato al meglio nemmeno sulle problematiche di più stringente attualità come l'aumento esponenziale delle auto a noleggio nelle periferie e la mancanza dei più ordinari controlli stradali che hanno riportato la città e i cittadini in balìa del più totale disordine".

L'assessore Catarci "smonta" Di Maggio e il M5s

A replicare a Di Maggio e al M5s ci pensa l'assessore al personale Andrea Catarci, mentre nessun commento, per il momento, arriva dalla delegata alla sicurezza Monica Lucarelli.

"Constatiamo", sono le parole di Catarci, "per l’ennesima volta quanto strumentali e approssimative siano le dichiarazioni delle opposizioni sul tema del personale in generale e sulla Polizia Locale nello specifico. Ricordiamo che l’attuale Amministrazione ha recuperato in pochi mesi quello che questi commentatori, già distruttivi ex amministratori, non sono stati in grado di fare in una intera consiliatura, durata 5 anni e mezzo". Stracci tra assessore ed ex assessori insomma.

Catarci rivendica le progressioni, criticate da Di Maggio: "Dopo 14 anni di immobilismo sul fronte delle carriere interne all’Amministrazione, Roma Capitale è il primo grande Ente locale d’Italia, a distanza di soli due mesi dall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, a dare attuazione ai processi di valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso le progressioni di carriera che riguarderanno 2055 dipendenti, di cui 690 proprio per il Corpo della Polizia Locale".

E ancora: "Sono da smentire, inoltre, le falsità sui presunti mancati riconoscimenti economici per gli agenti. Niente di meno vero: è in corso la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali e la Giunta Gualtieri ha proposto aumenti delle voci stipendiali con l’identificazione di gradi di responsabilità sia per l’area dei funzionari sia per quella degli agenti".

Quindi l'attacco a Di Maggio e alla precedente amministrazione: "Va ricordato il clamoroso flop, con tanto di danno economico per Roma Capitale, del precedente concorso della Polizia Locale del 2021: su un totale di circa 40 mila domande per 500 posti, solo 161 persone hanno sottoscritto il contratto. Per rimediare all’indebolimento del Corpo causato da questo ingente danno abbiamo bandito un nuovo concorso, per 800 posti, numero mai messo a bando prima, per il quale sono giunte circa 25mila domande. Dalle prove pre-selettive, già calendarizzate per il 4, 5 e 6 luglio, usciranno 6mila 400 concorrenti per affrontare a fine mese i quiz della prova scritta e a settembre le prove di efficienza fisica. L’obiettivo è concludere l’intero iter entro il 2023 e procedere con la stipula dei contratti da gennaio e febbraio 2024. Fa sorridere che proprio chi ha completamente fallito in tema di Polizia Locale, ex Sindaca, ex Assessore al Personale e ex Comandante del Corpo della vecchia giunta grillina, trovi la faccia tosta di dichiarare palesi falsità come quelle rilasciate alle agenzie di stampa".

I sindacati

Commenti anche da parte dei sindacati. Mirko Anconitani UIL FPL Roma Capitale: "In attesa delle assunzioni previste per l’inizio del prossimo anno, linfa vitale per un corpo di polizia ridotto all’osso, come UIL FPL unitamente alle altre organizzazioni sindacali, siamo impegnati con l’amministrazione capitolina, sul tavolo del nuovo contratto decentrato. Si lavora per ridisegnare l’ordinamento del corpo, ridare finalmente una linea di comando, prospettive di crescita professionale, valorizzando le competenze degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Roma. Saranno indennizzati i turni di lavoro e le attività più gravose e disagiate, per garantire un ancor migliore servizio alla cittadinanza. Lavoriamo per ridare lustro alla Polizia Locale di Roma Capitale, e per garantire ai Romani una Polizia Locale sempre all’altezza delle aspettative e dei tanti compiti che quotidianamente vengono richiesti".

Più duro e sulla linea del comandante Di Maggio è il commento del Sulpl che attraverso il segretario romano, Marco Milani, commenta: "I numeri parlano chiaro: a Roma aumentano i furti d'auto, i morti su strada a seguito di incidenti stradali e basterebbe confrontare quelli prodotti dalle diverse attivitá del Corpo, con gli anni precedenti la pandemia, per comprendere la portata della perdita di efficienza di questi ultimi anni. Assistiamo impotenti all'ennesimo tentativo di mancata applicazione della legge regionale in materia di Polizia Locale, che oltre a mortificare aspettative, diritti e carriere di circa 6000 dipendenti, crea il paradosso di lasciare fuorilegge, un corpo che della legge dai cittadini pretende il rispetto. Su quest'ultimo punto dopo anni di denunce, chiediamo il decisoe risolutivo intervento della giunta Rocca, perché il caso rischia di trasformarsi in una questione di credibilitá davanti a tutti i cittadini di Roma e del Lazio".