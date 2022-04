Polemica sui mercati sociali: "Gualtieri li chiude". La replica: "Stiamo recuperando i fondi"

Il primo mercato sociale (un angolo dove chi ha necessità può ottenere prodotti alimentari senza pagare, utilizzando una card a punti) venne inaugurato ad aprile 2020 a Ostia, in via dell'Appagliatore. Il secondo un mese dopo, nel IV Municipio, nel mercato rionale di San Romano. Entrambi oggi sono chiusi e gli attuali consiglieri del M5S accusano l'amministrazione Gualtieri di non avere a cuore le sorti dei più poveri.

La creazione dell'ufficio di scopo

Nel marzo 2021 l'ex sindaca Virginia Raggi, con l'ordinanza numero 51, disponeva la creazione di un ufficio di scopo denominato "Mercati Sociali", in capo al suo Gabinetto, con l'obiettivo di coordinare le attività, individuare gli operatori da coinvolgere, organizzare momenti di formazione e tanto altro. Esattamente un anno dopo l'apertura del primo mercato sociale, quello di Ostia appunto. Nel frattempo a maggio 2020 il consiglio del IV Municipio dava mandato agli uffici di individuare anche altri spazi, oltre a quello di San Romano, per esempio a Casal de' Pazzi e Tiburtino Sud.

I fondi disponibili: "Speso il 10% della cifra a bilancio"

"Però degli 800.000 euro che, appena insediati, abbiamo trovato nel bilancio per finanziare questo ufficio di scopo - spiega a RomaToday l'assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari - ne sono stati spesi circa 80.000, ma non si sa esattamente per cosa. Quello che stiamo facendo noi oggi è recuperare i fondi, farli tornare al dipartimento e utilizzarli per il sostegno alimentare, il recupero delle eccedenze e la collaborazione con il Terzo Settore".

"Vogliamo fare una programmazione triennale"

Anche perché questo ufficio di scopo non esiste più: "Quando è stata approvata la macrostruttura dal sindaco Gualtieri - continua Funari - non è stato confermato, quindi è decaduto. Io non credo che il comune debba sostituirsi al banco alimentare e alle tante associazioni che si occupano già di questo, come per esempio chi gestisce gli empori solidali già istituiti, dalla Croce Rossa a Nonna Roma. Noi con questi fondi vogliamo fare una programmazione, anche triennale, per sostenere questi luoghi laddove già aperti e non solo nei mercati sociali, cercando di moltiplicare queste risorse. Ci sono anche i fondi europei a cui attingere. Loro hanno mandato i dirigenti a comprare i prodotti al supermercato, noi vogliamo fare qualcosa di diverso". E a quanto sembra in X Municipio già starebbero lavorando per riaprire il mercato sociale.

M5S: "La maggioranza non trova i fondi per i mercati sociali"

"La maggioranza non trova fondi per tenere aperti i mercati sociali inaugurati da Raggi, di quattro ne sono rimasti due". Così scrive Linda Meleo su Facebook. "Rimangono aperti gli altri due corner di spesa gratuita al mercato Irnerio nel XIII Municipio e a Primavalle II nel XIV municipio, ma solo grazie all'impegno indefesso del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Esprimiamo forte rammarico per l'interruzione dei finanziamenti ai mercati sociali, che dovevano contare sull'impegno diretto economico di Roma Capitale".