Rifiuti, il M5s contro Gualtieri: "Sia più sincero. Si sta appropriando del nostro lavoro" 

Sul fronte rifiuti, il nuovo sindaco Gualtieri camperebbe di rendita. A sostenerlo è l'ex presidente della commissione Ambiente, consigliere grillino di opposizione, Daniele Diaco. "Abbiamo avuto la conferma che Gualtieri si attribuisce a torto meriti della passata consiliatura" dichiara in una nota stampa il pentastellato, riferendosi ai nuovi acquisti avviati in Ama. "I nuovi mezzi di cui dispone l'azienda sono infatti arrivati grazie ai 340 milioni stanziati dall'amministrazione Raggi nell'ambito del piano industriale che prevede l'acquisto di ben 845 nuovi veicoli da lavoro nel quinquennio 2020-2024".

Idem per l'entrata in servizio di 40 nuovi meccanici, "già prevista dal nostro piano assunzionale". Ma non è tutto. Gualtieri starebbe sfruttando le basi poste da Raggi anche per quanto concerne la cura del verde. "Il sindaco dovrebbe essere più sincero" tuona ancora il grillino, su tutte le furie. "Le potature attualmente in essere sul territorio cittadino sono, infatti, rese possibili dai 60 milioni di euro stanziati nell'ambito di un accordo quadro sul verde verticale stipultato dall'amministrazione Raggi".

Insomma, "l'unica cosa fatta finora da Gualtieri è il tanto sbandierato piano straordinario per la pulizia delle strade che, dati alla mano, si è rivelato del tutto insufficiente per Roma dal momento che sono state pulite appena 1200 strade su oltre 13000. Verrebbe, peraltro, da chiedersi come siano stati effettivamente impiegati questi 40 milioni di euro, argomento sul quale vi è stata poca trasparenza". Per concludere, "il Campidoglio a trazione Pd si è finora limitato ad appropriarsi del nostro lavoro senza apportare alcun contributo autonomo e valido. Sarebbe ora che iniziasse a spremersi le meningi e a prendere decisioni in autonomia, ammesso che abbia le competenze per farlo".