Il direttore d'orchestra che attacca Cirinnà e diventa l'idolo di Fratelli d'Italia

"Dio, patria e famiglia...che vita di m...". Questa frase, portata in piazza nel 2019 dalla senatrice Monica Cirinnà durante una manifestazione, è stata rispolverata dal direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che in una intervista recente ha dichiarato "di essere contenta di non avere una madre come Cirinnà". Perché "Dio, patria e famiglia" sono i suoi valori, per i quali ringrazia i genitori. Ovviamente la senatrice, ricandidata con il Pd in un collegio uninominale, ha risposto.

Beatrice Venezi, 32 anni, cinque anni fa è stata inserita da Forbes tra i 100 under 30 più influenti del futuro. Direttore d'orchestra - ha sempre dichiarato di non voler essere chiamata "direttrice" - è figlia di Gabriele Venezi, imprenditore del mattone e dirigente nazionale di Forza Nuova. I valori dell'estrema destra ce l'ha, quindi, nel sangue. La frase pronunciata durante un'intervista è stata sfruttata da Fratelli d'Italia per una card elettorale diventata virale. "Brava direttore, una voce libera e controcorrente" è il post che accompagna la grafica del partito di Giorgia Meloni.

"Ringrazio la direttrice (anzi il direttore, non vorrei si offendesse!) Beatrice Venezi e Fratelli d'Italia per avere ricordato che loro si rifanno agli stereotipi patriarcali del ventennio e noi, invece, no!". Questa la replica di Cirinnà, che insieme all'immagine del post di Fratelli d'Italia ne pubblica altre che richiamano ai simboli e agli slogan del Fascismo. Per dire: voi siete questo, ricordiamolo.