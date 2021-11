La polemica del bonus Ama, Gualtieri spiega cos'è il "premio di produttività"

Non si placa la polemica intorno al ‘premio’ annunciato dalla giunta Gualtieri e destinato ai lavoratori Ama: l’iniziativa dell’amministrazione comunale che destina agli operatori un importo che va dai 200 ai 360 euro se rinunciano a ferie e permessi fino al 9 gennaio. Insomma, per il Campidoglio la priorità è pulire la città e per farlo c’è bisogno di più presenza tra le strade, soprattutto durante le festività natalizie. In aula Giulio Cesare, Gualtieri ha sedato la polemica spiegando la natura dell’accordo con municipalizzata e sindacati.

Che cos’è il premio di produttività Ama

Dal 22 novembre al 9 gennaio 2022 i lavoratori di Ama che faranno meno assenze, al netto dei riposi previsti e delle festività infrasettimanali, saranno premiati per aver contribuito ad incrementare il numero di servizi necessari a far tornare pulita la città. I premi saranno erogati usando 3 milioni di euro di finanziamento straordinario del Comune per Ama previsto nel piano complessivo per la pulizia di Roma da 40 milioni. L’accordo è stato raggiunto giovedì sera tra la Municipalizzata e i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. Il ‘patto di produttività’, annunciato da Gualtieri, riguarderà non solo i netturbini, ma anche i lavoratori delle officine, delle autorimesse, dei centri di raccolta e dei cimiteri.

“Non esiste alcun bonus, è un premio di produttività”

“Contrariamente a quanto abbiamo letto, non esiste nessun bonus per chi non si dà malato ma si tratta di un premio di produttività la cui fruizione sarà collegata all'aumento della produttività, anche attraverso il rinvio di ferie o dei permessi retribuiti, la possibilità di lavorare negli orari notturni e nei weekend” ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in assemblea capitolina sulla delibera sulle Linee programmatiche della sua consiliatura.

A puntualizzare sul premio anche Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente della giunta Gualtieri: “Il premio di produttività non è, dunque, legato alle assenze per malattia, ma alla disponibilità del lavoratore a garantire la massima presenza in funzione del piano straordinario anche in relazione ad esigenze di natura personale come ferie e Rol. In sostanza l'accordo prevede una premialità per chi decide di rinviare le proprie ferie e le proprie ore di permesso al termine del piano di pulizia straordinaria, garantendo un tasso di presenza elevato in un periodo, quello delle feste natalizie in cui, per altro, la produzione di rifiuti aumenta. Resta inteso che a tutti i lavoratori, in applicazione della normativa prevista dalla legge e dal CCNL vigente, sarà garantito il riposo giornaliero e settimanale”

Roma: piano straordinario per la pulizia. Maggiori benefit per chi non farà assenze

Anche Ama è intervenuta per spiegare la natura dell’accordo e sedare le polemiche: “Gli incentivi previsti ieri nell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali, infatti, sono legati alla maggiore presenza assicurata dai lavoratori dell'azienda che si renderanno costantemente operativi anche rinunciando alla richiesta legittima di permessi ed eventuali ferie (in un periodo di ferie per tutti), ma anche alla qualità delle operazioni svolte e ai risultati che si otterranno per quanto di competenza delle maestranze. L'aumento del tasso di presenza dei lavoratori dal 22 novembre al 9 gennaio dovrà andare di pari passo con il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano straordinario da Roma Capitale. Soltanto così i 3 milioni di euro annunciati potranno essere pienamente resi disponibili”.

Polemica del centrodestra: “Inaudito bonus per netturbini assenteisti”

“Il neo Sindaco Gualtieri, incapace di mantenere fede a una 'sparata' da campagna elettorale, per ripulire Roma dai rifiuti entro Natale offre 'mancette' ai dipendenti Ama. Inaudito. Assurdo pensare a incentivi per non mettersi in malattia; la malattia, se vera, la si fa a casa ed è garantita dalle norme vigenti per cui è pagata. Se, invece, prevedi incentivi per non assentarsi vuol dire che sai che la malattia non è vera e quindi chi abusa va sanzionato” ha detto la deputata della Lega, Barbara Saltamartini. “L'esperienza da sindaco di Roma di Roberto Gualtieri inizia male. Il piano straordinario di pulizia della città si è arenato prima ancora di cominciare, ed è già arrivata la prima boutade in 'stile Raggi': il bonus per i dipendenti Ama che non si mettano in malattia. Insomma, un premio in denaro per andare a lavorare, con buona pace dei romani che pagano le tasse locali più alte d'Italia”, è stato invece il commento della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

Interviene anche il gruppo Pd in Campidoglio

“E' davvero incredibile come qualcuno voglia far passare l'incentivo agli operatori dell'Ama come un bonus assenteisti. Non è così. L'amministrazione ha preso l'impegno di una pulizia straordinaria di cui la città ha bisogno. Ci sarà più lavoro per gli operatori, le festività faranno aumentare la produzione di rifiuti e saranno necessari turni più stringenti” hanno sottolineato i dem.

Infine: “L'accordo tra Ama e sigle sindacali per la pulizia straordinaria è molto semplice: chi decide di rinviare ferie e permessi alla fine del piano di pulizia straordinaria, garantendo un tasso di presenza più elevato, sarà premiato. L'obiettivo è dunque quello di aumentare la disponibilità dei lavoratori nel periodo che va dal 22 novembre al 9 gennaio. Parallelamente all'interno dell'azienda si procede con la nomina dei nuovi vertici e la riorganizzazione operativa, perché passata la straordinarietà del Piano c'è una città da rimettere in sesto e una macchina amministrativa da rimettere in moto. Questo ci sta a cuore e su questo stiamo lavorando, al fianco del Sindaco Gualtieri e della Giunta. Chi mette in giro notizie false per screditare il lavoro dell'amministrazione e degli operatori evidentemente non lavora per Roma” hanno concluso.