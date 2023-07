Poche spiagge libere e chilometri di costa cementificata: il report Spiagge 2023 fotografa la costa laziale

L’erosione costiera, le aree a rischio esondazione, gli impatti metereologici sul litorale; una fruizione libera della spiaggia che resta ancora inferiore rispetto alle prescrizioni della regione. Ma anche aspetti positivi, legati ad alcune pratiche virtuose che caratterizzano soprattutto la gestione della costa romana. Legambiente ha pubblicato il report annuale “Spiagge” sulla situazione ed i cambiamenti in corso nelle aree costiere. Per quanto riguarda il Lazio e la Capitale, le foto che emergono, sono in chiaro-scuro.

Un preoccupante consumo di suolo

In negativo, va rilevato che nella nostra regione è cresciuto molto il consumo di suolo costiero. Tra il 2006 ed il 2021 è infatti incrementato dell’ 8,27%. Peggio hanno fatto soltanto la Basilicata (10,29%) e la Puglia (9,16%). E’ un trend preoccupante, che si associa ad altri campanelli d’allarme. Ad esempio, è significativo, sul piano della balneazione, che ci siano 24,47 km di costa abbandonata su u totlae dei 243 km di costa del lazio. Sono abbandonati quei tratti di costa in cui non viene concessa la balneabilità perché sui corsi d’acqua che le raggiungono non vengono svolte le analisi microbiologiche. E poi ci sono altri 0,8 m di costa interdetti per inquinamento. “Complessivamente – ha rilevato Legambiente – complessivamente il 10,4% del litorale basso non è balneabile”.

Le spiagge libere restano poche

L’erosione da una parte e dall'altra i mancati controlli sulla qualità delle acque, cancellano chilometri di costa che potrebbero essere invece valorizzati e messi a disposizione dei cittadini. A peggiorare il quadro la situazione delle spiagge libere. Nei comuni di Roma (Ostia), Terracina, Sperlonga, Minturno, San Felice Circeo sono ancora tante le concessioni balneari in mano ai privati. L’altra faccia della medaglia è che lì “la percentuale di spiagge libere è meno del 50%, contravvenendo così in questi luoghi alla legge regionale 8/2016”. A Nettuno, per restare alla provincia di Roma, le spiagge libere per più della metà della costa solo calcolando il poligono militare di Torre Astura parzialmente fruibile. Per quanto riguarda la Capitale, Legambiente ha fatto notare che “ad Ostia si trova una delle situazioni più eclatanti in Italia: 61 stabilimenti su 13,8 km di costa, ma per 3,45 km nel tratto più urbano è stato costruito un muro che rende impossibile persino vedere il mare”. Lì scarsa quantità di spiagge libere - per inciso con livelli di servizi tutt'altro che ineccepibili - si salda al più generale problema accesso all'arenile.

Gli impatti climatici sulla costa

Per capire quali processi ambientali e di gestione sostenibile stanno avvenendo sul territorio, il report analizza anche gli impatti dei cambiamenti climatici. Nel farlo considera una serie di indicatori, per capire il livello di pressione ambientale, il livello di erosione costiera, gli impatti degli eventi meteo idrogeologici. Rispetto a questi ultimi, tra il 2010 ed il 2023, sono stati registrati nel Lazio 48 eventi climatici estremi, che hanno riguardato il 79% dei comuni costieri. Per quanto riguarda il litorale, poi, il 59% della costa è stata modificata dall’erosione e dall’avanzamento del mare. Aspetto che, associato al trend citato sul consumo di suolo, non lascia sereni.

“Le nostre spiagge vanno preservate da nuovo cemento, inquinamento diretto e dall’entroterra, eccesso di concessioni che non lasciano spazio alla libera fruizione, opere rigide che modificano negativamente interi tratti di litorale - ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - e con il nostro rapporto facciamo proprio il punto su quanto di positivo o negativo accade sulla costa. Il litorale è una linea in continua e storica metamorfosi: da aree vaste che rischiano nei decenni la scomparsa, a spiagge dove più si realizzano strade o edifici e meno si conciliano i cambiamenti evidenti lungo la linea di costa con quella che può essere la modalità migliore per generare green economy coniugando tutela ambientale e sviluppo sostenibile”.

Le buone pratiche

Il rapporto, come anticipato, mette in mostra anche le buone pratiche. E’ il caso, ad esempio, della carta dei valori delle Secche di Tor Paterno a largo di Ostia, un percorso di formazione e qualificazione dell’offerta turistica, sottoscritta da RomaNatura, Vivilitalia e Pro-Loco Ostia Mare, e il modello gestionale del “Mediterranea” a Capocotta dove, un chiosco eco-sostenibile che grazie a un bando pubblico, da 20 anni garantisce servizi, cura della spiaggia e della duna, mantenimento della legalità e impegno ambientalista generando peraltro, caso unico nel Lazio, un importante avanzamento dell’ambiente dunale.