Pnrr a rischio nelle periferie, arriva l'atto politico del Campidoglio: "Gualtieri tratti col Governo"

Se ne discute da oltre un mese, ma novità concrete non ce ne sono: il Governo ha stralciato 16 miliardi di euro di progetti dal Pnrr, tra questi anche i Piani Urbani Integrati che coinvolgono Tor Bella Monaca per 121 milioni. I più recenti fatti di cronaca, tra pestaggi, omicidi e incendi dolosi, hanno evidenziato - se mai ce ne fosse ancora bisogno - quanta necessità ci sia di riqualificare e investire con buonsenso sul quartiere. Per questo in consiglio capitolino la maggioranza ha voluto far passare un atto politico che chiede al Sindaco di pressare il governo per ottenere un nuovo finanziamento.

La mozione è stata firmata in prima battuta dalla Pd Cristina Michetelli, condivisa poi da tutte le forze politiche del centrosinistra e portata in aula giovedì 21 settembre per il voto finale. "No al taglio dei fondi - ha commentato la presidente dell'aula, Svetlana Celli -. I progetti di recupero e rigenerazione non devono essere definanziati, a Tor Bella Monaca come Corviale e Santa Maria della Pietà. Roma rischia infatti di perdere 180 milioni di euro (inclusi quelli per i 9 poli civici, ndr) che invece possono contribuire a realizzare interventi concreti per il riscatto di questi territori. La nostra amministrazione ha dato il via libera alla convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana per procedere l'iter per il bando periferie, con interventi a Massimina, Forte Boccea e Forte Trionfale. L’obiettivo è recuperare il ritardo accumulato e aprire i cantieri e realizzare questi progetti di riqualificazione e rigenerazione entro il 2024”.

Plauso anche da Sinistra Civica Ecologista, che sottolinea la gravità di possibili definanziamenti: "Le modifiche presentate dal governo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - dichiarano Michela Cicculli e Alessandro Luparelli - prevedono un consistente definanziamento di 16 miliardi che include anche gli interventi per le periferie dei maggiori centri urbani. Sono così colpiti territori ad alta fragilità sociale nei quali, in mancanza di politiche contro il degrado, si rischia di lasciare campo libero alla malavita e alle mafie".