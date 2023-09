Pnrr, scontro tra Regione e Comune: “Rocca finanzi i progetti invece di convocare tavoli”

Mentre l'orologio corre e i mesi passano, gli investimenti Pnrr sulle periferie latitano. E la politica litiga. Dopo gli appelli di agosto, quando Roma ha scoperto che il Governo Meloni aveva stralciato i Programmi Urbani Integrati dal nuovo piano di intervento presentato all'Unione Europea, adesso è la stagione delle polemiche e delle recriminazioni.

Il recente invito della vicepresidente della Regione Lazio, rivolto a Roma Capitale, ad un tavolo sul Pnrr, è stato accolto con un certo fastidio dalla controparte. Almeno, da due esponenti della maggioranza di centrosinistra, Cristina Michetelli e Valeria Baglio. Rispettivamente vicepresidente della commissione speciale Pnrr e capogruppo Pd in aula consiliare, hanno rinfacciato alla destra di non aver coinvolto il sindaco Roberto Gualtieri nelle decisioni relative allo stralcio degli investimenti Pnrr previsti a Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale: "Positiva la sinergia istituzionale - dicono le dem - ma sarebbe stato altrettanto importante consultarci, prima di presentare la proposta di definanziamento alla Commissione europea".

"Finora abbiamo sollecitato, sia alla Pisana che in Campidoglio, ed atteso invano, un intevento di Rocca e della Regione Lazio - ricordano Michetelli e Baglio - che mettesse a disposizione di Roma fondi sostitutivi propri, come annunciato in Conferenza delle Regioni dal coordinatore Fedriga. Al contrario, adesso veniamo invitati ad un tavolo per esaminare insieme quello che prima ci hanno tolto. Comprendiamo la difficoltà di Meloni di sostenere un Piano che ha contrastato quando era all'opposizione, ma oggi la soluzione migliore è quella di trovare le risorse per il completamento dei progetti romani, che rischiano di rimanere incompiuti. Chiediamo alla premier di tutelare la sua città, Capitale del Paese".