Pnrr, Gualtieri: "Pronti a spendere 500 milioni di euro entro giugno 2026"

"Noi siamo in grado di mettere a terra gli investimenti del Pnrr". Roberto Gualtieri mostra i muscoli, quando si parla di Pnrr. Lo fa in tv, intervistato il 30 marzo su Rai 3 ad "Agorà". Per il Sindaco, infatti, l'amministrazione comunale è pronta a spendere 500 milioni di euro "entro giugno 2026".

Nelle ore in cui il ministro Roberto Fitto, che si occupa tra le altre cose del piano nazionale di ripresa e resilienza, richiama all'attenzione sulle tempistiche per la realizzazione dei progetti e dice apertamente che "alcuni progetti non si potranno fare e bisogna saperlo subito e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su a chi dare la colpa", il sindaco Roberto Gualtieri scopre le carte rassicurando il rappresentante del governo.

A Rai 3 Gualtieri ha dunque toccato anche il tema del Pnrr: "Ho scritto a Fitto - ha fatto sapere - e l'ho informato che siamo in grado di spendere 500 milioni di euro entro giugno 2026 e lo faremo per scuole e case popolari". E in effetti nei progetti del Comune e della Città Metropolitana i due settori cubano svariati milioni: a breve verrà varato un Piano Casa che ha come obiettivo arrivare proprio a 500 milioni di euro entro la fine del mandato e sono in ballo anche ingenti interventi sull'edilizia scolastica a tutti i livelli. "Se c’è il rischio che si perdano questi soldi - ha poi rincarato Gualtieri -, noi siamo in grado di metterli a terra. Anche qui chiediamo un confronto: ci si rimbocchi le maniche perché non siamo nella fase delle discussioni ma dei fatti". “Sul Pnrr siamo in corsa e abbiamo la grandissima responsabilità di non sprecare le risorse conquistate in Ue con una battaglia durissima – ha aggiunto Gualtieri -. Sono cambiati tre governi durante il più grande piano di investimenti della storia del dopoguerra, e questo è stato un ostacolo in più".