Tra Pnrr e Giubileo, ecco i numeri che confermano i ritardi di Roma

Sette miliardi di euro tra Pnrr e Giubileo. E' la cifra che a Roma e nel Lazio è stata trasferita dal Governo alle amministrazioni locali, Roma in primis, per mettere a terra centinaia di opere. Peccato che i cantieri vengano aperti con difficoltà, molte opere siano ancora in fase di progettazione e tra scadenze imposte dall'Europa e arrivo di pellegrini, il tempo passa e la corsa si fa affannosa. Lo confermano anche i numeri resi pubblici da Ance Roma-Acer, l'associazione delle imprese costruttrici, che ha presentato i dati del monitoraggio iniziato un anno fa.

Il monitoraggio su Pnrr e Giubileo

A gennaio 2023, infatti, è stato lanciato un osservatorio Pnrr e Giubileo, realizzato da Ance Roma-Acer insieme ad OReP (osservatorio recovery plan), promosso da Tor Vergata e Fondazione Promo PA. Il 7 febbraio 2023, ospiti della Camera di Commercio, costruttori e imprenditori edili hanno aperto un focus sui risultati di un anno di monitoraggio. Ci sono luci e ombre sulla tabella di marcia di Pnrr e Giubileo.

Pnrr: 22,1% di cantieri aperti

Partiamo dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Per Roma e provincia si tratta di 1.907 progetti, in totale 3 miliardi e 400 milioni di euro. Secondo quanto raccolto in 12 mesi - non senza difficoltà, dovute all'assenza di aggiornamenti in tempo reale da parte dell'amministrazione centrale - sono state avviate 4.381 procedure di gara per servizi di progettazione e lavori per un importo di 2 miliardi e 500mila euro. I cantieri aperti sono il 22,1%, i lavori conclusi l'11,1%. Per oltre la metà, il 53,9%, le gare sono in corso. Entro giugno 2026 le opere andranno realizzate per rispettare i paletti imposti dall'accordo tra UE e Governo italiano, ma sembra ci sia ancora molta strada da fare e sempre meno tempo, considerando che il 78% dei cantieri non è ancora partito.

Il Giubileo arranca

Situazione altrettanto preoccupante per quanto riguarda il Giubileo. In questo caso la scadenza non è fissata da nessuno, ma è data dall'inizio naturale dell'evento più importante per la Cristianità nel mondo: il 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa a San Pietro. Mancano poco più di 300 giorni e come già emerso dall'ultima relazione fatta dal sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri il 5 febbraio, ci sono più opere ancora ferme alla progettazione rispetto a quelle messe effettivamente a terra. E i dati elaborati dall'osservatorio di Ance Roma-Acer lo confermano. In questo caso vengono presi in considerazione tutti i progetti, anche quelli nel Lazio, cioè Frosinone e Viterbo oltre alla Capitale.

Solo 0,86% di opere concluse

Parliamo di 518 progetti finanziati con 3 miliardi e 300 milioni di euro. Al 31 dicembre 2023 sono state avviate 348 procedure di gara per servizi di progettazione e lavori, tenendo conto che in molti casi più progetti vengono accorpati in un'unica gara. Importo totale di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Si tratta del 48,4% di risorse assegnate. Solo lo 0,6% dei lavori è stato concluso (pensiamo al centro congressi di Tor Vergata, alle Vele di Calatrava), mentre il 77,2% è ancora in fase di progettazione.

I commenti di Ciucci (Ance Roma) e Piga (Tor Vergata)

Nonostante i numeri, il presidente di Ance Roma-Acer Antonio Ciucci prova a essere ottimista: "I dati dell’osservatorio ci dicono che la macchina del Giubileo e del Pnrr si è messa in moto - commenta -. Le scadenze del 2025 e del 2026 non sono lontane, ma gli obiettivi sono ancora raggiungibili: è giunto il momento di accelerare per restituire ai cittadini e ai pellegrini una città più bella e più efficiente". Aggiunge Gustavo Piga, ordinario di Economia politica a Tor Vergata e co-fondatore di OReP: "Ci auguriamo che la ridefinizione del Piano e il nuovo decreto Pnrr 4 in uscita nei prossimi giorni - le sue parole - possa accelerare la realizzazione delle opere e l’attivazione della spesa che a livello nazionale, almeno dai dati ad oggi disponibili, si attesta sui 40 miliardi, poco più della metà del valore delle quattro rate che ci sono state pagate fino ad oggi. Roma e la sua area metropolitana sono, come il resto del Paese, a metà del guado e in una fase decisiva per l’attuazione, con quasi 7 miliardi da spendere tra Pnrr e Giubileo nei prossimi 2 anni e mezzo, circa il 60 per cento delle risorse già messe a terra e ancora ben pochi lavori conclusi".