Pnrr, Gualtieri batte cassa a Meloni: "Governo ci dia più fondi"

A Roma i progetti finanziati sono 279, per un totale di 1,15 miliardi di euro, e riguardano mobilità, ambiente, digitalizzazione, cultura. E nonostante la preoccupazione più volte espressa dagli stessi consiglieri di maggioranza per l'elefantiaca burocrazia della macchina amministrativa, per il momento, assicura il sindaco Gualtieri, "stiamo rispettando i tempi e le tappe". Ragione che spinge Gualtieri a impegnare il governo per ulteriori 600 milioni di euro nel 2026. Il primo cittadino fa il punto sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a Roma, in occasione del seminario 'Pnrr di Roma', appuntamento organizzato ieri dalla Commissione speciale Pnrr e Urban@it nell'aula del Consiglio comunale.

"Quello della commissione speciale è un lavoro molto prezioso che ci aiuta nell'impegno di fare del Pnrr un capitolo delle politiche di Roma Capitale complementare e aggiuntivo all'amministrazione ordinaria - ha commentato durante l'evento - ma anche qualcosa di più, un grande volano di trasformazione della città, sul piano della dimensione degli investimenti".

A che punto siamo nella Capitale? Sono 279 i progetti finanziati, dicevamo, per un totale di 1,15 miliardi di euro. Dati importanti che, secondo il sindaco, sono stati il trampolino di lancio per "coprire un gap di investimenti che ha penalizzato Roma. Abbiamo l'esigenza - ha spiegato - di colmare questo gap e rimettere in moto la città". I fondi del Pnrr, impiegati per supportare e valorizzare progetti legati alla mobilità, alla digitalizzazione, alla cultura e al green sono un "volano amministrativo" per Gualtieri, perché "abbiamo cercato di avvicinare alle modalità del Pnrr anche le altre politiche di investimento, facendolo diventare un modello. Per questo il sindaco, guardando alle precedenti stagioni amministrative di Roma, parla di "un recupero del gap degli investimenti colossale per arrivare a un livello adeguato alle nostre ambizioni di trasformazione della città".

"Stiamo rispettando i tempi"

Una sfida importante, dice Gualtieri, anche in vista dell'appuntamento con il Giubileo del 2025. "Stiamo rispettando i tempi e le tappe", assicura il primo cittadino. In questo quadro gli obiettivi raggiunti sono tanti: dell'aggiornamento della flotta di Atac all'intervento sul quadrante di Pietralata, passando per la riqualificazione di biblioteche e luoghi della cultura e le case famiglia per disabili. "Siamo partiti da una situazione non semplice, cassetti vuoti e bandi a zero. Roma aveva il minimo sindacale", spiega Gualtieri. "Dove potevamo concorrere, lo abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto interventi significativi con varie forme di finanziamento", dice il sindaco spiegando come, tra le altre cose, stia stato rafforzato di 300 milioni di euro l'intervento sulle case popolari, siano stati favoriti la transizione enegergetica e l'efficientamento energetico nelle scuole superiori.

"Ora più fondi"

Il tutto per dare un segnale al Governo e non bucare la scadenza del 30 giugno 2026, data entro la quale viene assicurata l'implementazione del piano. Per questo, Gualtieri si è reso disponibile per sostenere un ulteriore impegno di 600milioni di euro. "Siamo soddisfatti e consapevoli di aver fatto la nostra parte in una sfida che non è solo di Roma Capitale, ma è una responsabilità decisiva per il fururo di Roma Capitale e di tutta Europa". Un chiaro messaggio diretto alla premier: "Gliel'ho detto, con più soldi possiamo fare cose buone e giuste per la città. Mi auguro che con la rimodulazione annunciata ci sia questa revisioni guardando al lavoro fatto a Roma".