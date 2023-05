Dal Pnrr arrivano 12 milioni di euro per l'assistenza agli anziani fragili di Roma

Entro marzo 2026 l'assessorato alle politiche sociali dovrà realizzare oltre 50 milioni di euro di progetti finanziati con i fondi del Pnrr. In totale sono 65 le attività previste, che vanno dal sostegno delle famiglie in difficoltà all'autonomia degli anziani.

Tramite la missione 5 del Pnrr, inclusione e coesione, Roma Capitale ha ottenuto un bottino da esattamente 52,7 milioni di euro. Grazie a questi fondi, che però andranno spesi correttamente entro i prossimi tre anni, l'assessorato competente potrà implementare interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, studiare soluzioni alloggiative e dotazioni innovative per persone anziane, incentivando la vita autonoma e indipendente, aumentare i servizi socio-assistenziali a domicilio per favorire l'uscita dagli istituti di cura, sostenere gli operatori sociali per contrastare il fenomeno del "burn out", finanziare iniziative di co-housing sociale temporaneo e definitivo.

L'iter di approvazione da parte della giunta Gualtieri di tutti i progetti finanziabili con fondi Pnrr è arrivato nei giorni scorsi con l'ultima tranche relativa all'autonomia degli anziani. Cinque progetti finanziati con 12 milioni e 300mila euro e che riguarderà 502 anziani fragili non autosufficienti, divisi in vari municipi dove sono presenti immobili comunali. In totale 65 progetti dei 68 presentanti. "Nonostante le difficoltà organizzative - ha spiegato l'assessora Barbara Funari - siamo riusciti ad ottenere un risultato di cui andare fieri e che rappresenta un’opportunità davvero importante per Roma e i suoi cittadini più fragili. Un esito non certo scontato, ottenuto in tempi record e con pochissimi mezzi che diventano indispensabili per dare continuità e respiro nella programmazione dei servizi".

Uno degli scopi primari del Comune è quello di "superare la concezione delle vecchie residenze" spiega Funari, istituendo "nuove forme di accoglienza". Così facendo, l'amministrazione vorrebbe garantire "una flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze delgi ospiti, che diventano membri di una comunità". "Gli immobili che saranno ristrutturati, alcuni sottratti alla criminalità organizzata - annuncia l'assessora - accoglieranno anziani fragili promuovendo l'invecchiamento attivo anche attraverso stimoli culturali e formativi. Nei progetti sono previsti anche percorsi di assistenza sociale e sociosanitaria integrata domiciliare”.