Senza dimora, Roma è pronta a spendere i soldi del Pnrr: "Ma il governo si sbrighi"

Oltre 16 milioni di euro pronti per essere spesi e aumentare il sistema d'accoglienza di Roma, prima del Giubileo. I soldi sono del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza e sono dedicati tutti all'apertura di luoghi che non solo diano riparo ai senza dimora, ma forniscano anche servizi di vario genere a chi vive in strada. Il Comune, a livello amministrativo, sarebbe pronto: il 26 gennaio il dipartimento politiche sociali ha pubblicato l'elenco di enti del terzo settore disponibili a gestire i progetti. Ma manca un passaggio burocratico, cioè la firma della convenzione tra Campidoglio e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla cui guida c'è Marina Elvira Calderone.

I progetti di accoglienza dei senza dimora

Il punto della situazione è stato fatto il 6 marzo durante l'ultima, breve, commissione speciale sul Pnrr presieduta da Giovanni Caudo. Ospiti praticamente tutti gli assessori al sociale dei 15 municipi, gli uffici del dipartimento di competenza e l'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari: "Siamo in una fase di istruttoria per il reperimento di luoghi idonei - fa sapere l'esponente di Demos nella giunta Gualtieri - che vengano ristrutturati per diventare stazioni di posta, housing temporaneo o housing temporaneo dimissioni protette. Nello specifico, le stazioni di posta dovranno essere punti di riferimento, orientamento, centri servizi, di collegamento con Asl e centri dell'impiego e ogni progetto dovrà raggiungere fino a 330 beneficiari e avere fino a 10 posti letto a disposizione".

La differenza tra housing temporaneo e housing temporaneo dimissioni protette

L'housing temporaneo e quello "dimissioni protette" sembrano la stessa cosa, ma non lo sono: nel primo caso si parla di progetti di accoglienza stabile, fino a 24 mesi, per persone che vogliono passare dalla strada alla casa e hanno bisogno di supporto per intraprendere un percorso di autonomia. Nel secondo caso, è un servizio dedicato a chi ha necessità di un periodo cuscinetto dopo il ricovero in ospedale, affinché non rischi di finire nuovamente in strada durante la convalescenza e in fase di somministrazione di una terapia farmaceutica.

Oltre 17 milioni di euro dal Pnrr già stanziati

I tre investimenti sono divisi in 23 progetti: 5 per l'housing first e 9 ciascuno per temporaneo e stazioni di posta, con un finanziamento complessivo di poco superiore ai 17 milioni di euro: "Sono tutti già finanziati - rassicura Caudo a margine della commissione - ma il ministero non ha ancora firmato con noi la convenzione. Manca poco, il dipartimento ci ha rassicurati, però speriamo si sbrighino. Dopodiché, auspicabilmente entro un paio di mesi, potremo passare alla fase attuativa".

Dai municipi: l'ex colonia in X e l'alloggio di Farmacap in III

A quel punto, i municipi dovranno farsi trovare pronti: per utilizzare i fondi, gli edifici dovranno essere di proprietà e i soldi andranno spesi esclusivamente per la ristrutturazione e l'adattamento dei locali, non per nuovi acquisizioni. Per questo da municipi come il III e il X spingono sull'acceleratore e chiedono passi in avanti. "Come X abbiamo candidato una porzione dell'ex ex colonia Vittorio Emanuele III (su lungomare Paolo Toscanelli, ndr), - interviene l'assessora Denise Lancia - donato dall'allora Regina Elena. Grandissimo immobile che oggi come oggi ospita la mensa Caritas e a suo tempo ha ospitato già 90 persone senza dimora, ma va ristrutturato perché al momento non può essere utilizzato per gli scopi Pnrr". A Montesacro, invece, c'è l'edificio di proprietà Farmacap di via Gentiloni già utilizzato per accogliere i senza dimora durante l'inverno, poi esteso a tutto l'anno ma fermo dal 2019: "Lì possiamo aprire una stazione di posta - conferma l'assessora Maria Romano - purtroppo si bloccò tutto col cambio di assessorato ai tempi di Raggi. Se vogliamo creare piccoli appartamenti per senza dimora, c'è bisogno di utilizzare immobili pubblici, altrimenti noi siamo in difficoltà. Non ne abbiamo". La luce in fondo al tunnel si intravede, rassicura la dirigente Michela Micheli: "Il 3 marzo c'è stata una cabina di regia col ministero - ha fatto sapere - e ci hanno rassicurati che la fase istruttoria dei progetti è allo step conclusivo. A breve riceveremo la convenzione con l'autorizzazione a sottoscriverla che ci dovrà essere data dall'assemblea capitolina. I tempi sono brevi".

Gli enti del terzo settore che puntano alla gestione

Per quanto riguarda gli enti del terzo settore che hanno avanzato interesse per gestire almeno uno dei tre progetti di accoglienza, la lista è stata pubblicata a fine gennaio dal dipartimento politiche sociali. I nomi sono quasi sempre i soliti. Per quanto riguarda l'housing temporaneo sono in lista Roma Solidarietà, Programma Integra insieme a San Saturnino Onlus, Arca Onlus, Il Cigno, Sant'Egidio e Nonna Roma insieme ad Arci Roma, poi Arci Solidarietà, la Croce Rossa Italiana, Europe Consulting, R.O.E., Ambiente Lavoro con A Buon Diritto e Consorzio Umana, La Isla Bonita con la Coop Grimaldi e infine Solid Roma Odv e Mio Fratello è figlio unico. Per la linea di attività "stazione di posta" figurano le stesse già citate, alle quali si aggiungono Banco Alimentare Roma onlus e Intersos. Per la linea di attività "housing temporaneo - dimissioni protette" si aggiungono Le Mille e Una Notte e Centro per l'autonomia "Michele Iacontino".