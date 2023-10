Pnrr, 3 milioni per il restyling del liceo di periferia. Gualtieri batte cassa

Due milioni e 200mila euro per il restyling totale della sede centrale, altri 800mila per la succursale. Il liceo Seneca in XIII municipio, tra Valle Aurelia e Primavalle, è in piena fase di ristrutturazione grazie ai fondi Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Roberto Gualtieri, in veste di sindaco della Città Metropolitana, il 18 ottobre ha visitato il cantiere e incontrato corpo docente e alunni dell'istituto superiore: "Stiamo rispettando la tabella di marcia - ha detto - anzi siamo più rapidi. Chiediamo più risorse".

La ristrutturazione del liceo Seneca

L'intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dei due edifici, prevede in quello di via Francesco Albergotti nuove facciate, sostituzione degli infissi, rifacimento e impermeabilizzazione dei tetti, allo scopo di ottenere l'efficientamento energetico dell'edificio. Nella sede di via Fulvio Maroi, con un investimento di 800mila euro (in totale sono 3 milioni di euro di fondi Pnrr), la Città Metropolitana si occuperà di facciate e coperture. "Stiamo procedendo spediti - commenta Daniele Parrucci, delegato per l'edilizia scolastica dell'ex provincia - con il 100% dei cantieri aperti entro il 30 novembre. L'anno prossimo prevediamo di chiudere il 90% degli interventi, in anticipo di oltre un anno e mezzo rispetto ai termini. Risultati eccezionali".

Le richieste di Gualtieri al Governo

Tanto eccezionali, da spingere Gualtieri a battere cassa nei confronti del Governo per avere più fondi sull'edilizia scolastica: "Visto che non solo stiamo rispettando la tabella di marcia ma siamo persino più rapidi - ha sottolineato il primo cittadino - chiediamo al nostro Governo altre risorse per rimettere a posto le scuole di Roma e della città metropolitana. In questo liceo, del 1970, non era mai stato fatto nessun intervento di manutenzione. Ora, con 2.2 milioni, la sede centrale si rifarà a nuovo: impermeabilizzazione, facciate, infissi. Uno dei tantissimi cantieri del Pnrr, uno dei tantissimi sulla scuola. Complessivamente stiamo investendo quasi mezzo miliardo per rifare tantissime nostre scuole. E ancora ce ne sarebbero da fare".

La data di fine cantiere

Il cantiere finirà a maggio del prossimo anno, periodo nel quale molti altri cantieri arriveranno a termine. La "dead line" imposta per concludere gli interventi finanziati con il Pnrr è giugno 2026: per questo motivo Roma bussa a denari al portone di Palazzo Chigi.