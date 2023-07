Pnrr e Giubileo, l'elefantiaca burocrazia della Sovrintendenza spaventa il Campidoglio: "Così rischiamo di non fare nulla"

Cinque anni e ancora non si è visto un operaio. Il muro di Villa Mercede dal lato di via dei Marrucini, a San Lorenzo, è parzialmente crollato a dicembre 2018. In questi anni, tutto quello che è stato fatto per arginare i problemi è farina del sacco del II municipio: puntellamento del muro, messa in sicurezza del marciapiede, ripristino dell'illuminazione, deviazione parziale del traffico. In una commissione congiunta tra cultura e lavori pubblici, in Campidoglio, è emersa agli occhi dei consiglieri capitolini l'elefantiaca burocrazia della Sovrintendenza, responsabile dei lavori in quella che è una villa storica della città di Roma: "Speriamo di iniziare i lavori nel 2024" ha fatto sapere un portavoce dell'ente comunale. Ma la replica della politica è stata dura: "Siamo preoccupati, con tutti gli investimenti in ballo, se i tempi per un muro sono questi, rischiamo grosso" ha accusato Antonio Stampete del Pd.

Villa Mercede inagibile per un muro crollato 5 anni fa

La situazione di Villa Mercede è finita sul tavolo del presidente della commissione Giubileo, Dario Nanni (Lista Calenda), assiduo frequentatore del territorio del II municipio. E' per questo che ha chiesto e ottenuto di convocare le due commissioni cultura e lavori pubblici congiuntamente, invitando la Sovrintendenza Capitolina, guidata da Claudio Parisi Persicce. "Situazione surreale - ha commentato Nanni dopo la commissione - se si pensa che per le opere del Giubileo, tutti i soggetti finora auditi come Società Giubileo, RFI, Simu, Acea, Atac hanno garantito il rispetto dei tempi, parliamo di opere da finire da qui a 18 mesi. Mentre per un muro crollato nel 2018, pur considerando le criticità sopravvenute come il Covid e la revisione dei costi, ci si mette tutto questo tempo".

Il municipio: "Se tempi sono questi abbiamo un problema"

La prima a illustrare la situazione è stata la minisindaca del II municipio, Francesca Del Bello: "Se un'amministrazione impiega 5 anni per aggiustare un muro c'è un problema - attacca - noi siamo intervenuti in vari modi, ma il problema è duplice: sulla viabilità che dall'università porta alla Tangenziale e a Porta Maggiore passando proprio per quella via, alla fruibilità dei servizi che non ci sono più a causa del crollo e dell'inagibilità dell'area, penso all'area ludica e alla biblioteca". Addirittura nell'estate 2022, nonostante l'area agibile di Villa Mercede fosse finita nel bando per l'estate municipale, nessun soggetto ha fatto domanda per svolgere eventi in quell'area, tagliando fuori la villa dagli appuntamenti estivi.

L'iter burocratico tra progetti da approvare e aumenti dei prezzi

Andrea Borghi, presente in commissione in sostituzione del sovrintendente, ha ripercorso i passaggi compiuti dall'ente fino ad oggi: "Il progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta capitolina nel 2020 - inizia - dopo che è stato acquisito il parere della Soprintendenza di Stato nel 2019. Poi abbiamo realizzato le indagini geologiche a settembre 2020, ottenendo la relazione. Il progetto definitivo è stato sottoposto alla Soprintendenza e rilasciato nel luglio 2021 insieme al parere del dipartimento Tutela Ambientale. A settembre di quello stesso anno c'è stata l'approvazione del progetto definitivo depositato a maggio 2022 presso il Genio Civile, con conseguente autorizzazione sismica". E qui viene da notare già un buco temporale curioso, che nessuno in commissione ha fatto notare: 8 mesi di tempo dall'approvazione del progetto definitivo e il deposito al Genio Civile. Perché? Di chi è la responsabilità? Non si sa. Il quadro burocratico prosegue: "A quel punto sono subentrate delle criticità dovute all'aumento dei prezzi, con due aggiornamenti a gennaio e luglio 2022". Un problema comune a tutte le ditte, grandi o piccole, che hanno dovuto rivedere i quadri economici dei progetti. Un problema che costringe agli enti pubblici a ripresentare il progetto definitivo con tutte le modifiche: "La nuova approvazione è avvenuta nel corso del 2022 - continua Borghi - con un incremento quantificato in 760.000 euro".

I nuovi fondi da approvare con la variazione di bilancio

E qui subentra un ennesimo intoppo: i soldi li stanzia il Comune, che deve metterli per forza di cose nel bilancio di previsione. L'approvazione del documento risale a febbraio 2023, ma nonostante la richiesta della Sovrintendenza i soldi non vengono inseriti: "Così dobbiamo aspettare la variazione di luglio - aggiunge Borghi - e a quel punto potremo procedere con la gara e l'affidamento dei lavori. Siamo speranzosi di indire la gara appena avremo questa notizia, con l'inizio del cantiere presumibilmente durante il 2024. Quanto ci vorrà per finirli? Non lo so, dei mesi":

Il Pd: "Tempi inauditi, preoccupati per progetti Pnrr"

Da qui scatta la preoccupazione della politica. Erica Battaglia presiede la commissione cultura e non usa mezzi termini: "Con tutto il rispetto non capisco come ci si possano impiegare 5 anni per una procedura di gara - incalza - avendo traffico limitato, una impalcatura ferma, servizi chiusi e un municipio costretto a dare risposte e tempistiche puntualmente smentite. Voteremo la variazione a fine luglio, spero però che subito dopo la Sovrintendenza abbia dei tempi stretti perché ci sta volendo davvero tanto".

Nanni (Calenda): "Non è solo Villa Mercede, su ogni questione iter lungo"

Ancor più pesante è Antonio Stampete, anche lui del Pd e presidente della commissione lavori pubblici: "Mi spaventa che con tutto quello che c'è da fare a Roma nei prossimi mesi e anni - esordisce rivolgendosi alla Sovrintendenza - tra fondi Pnrr con Caput Mundi e Giubileo 2025, ci vogliano 5 anni per un muro. Se i tempi sono questi, allora rischiamo di non combinare niente. Abbiamo una grande opportunità di cambiare il volto di Roma ma incartandoci sulle procedure il problema diventa enorme. Forse non c'è stata sufficiente attenzione: se una cosa si vuole fare, ci si dovrebbe riuscire in tempi anche abbastanza brevi". Condivide Nanni: "Oggi parliamo di Villa Mercede - conferma - ma in passato il problema era mettere un capitello a Trinità dei Monti e ci è voluto un anno, abbiamo chiesto perché non siano più fruibili i bunker di Villa Ada e Villa Torlonia. Sono questioni che lasciano allibiti".

La replica della Sovrintendenza: "Saremmo stati pronti nel 2022, aumento prezzi grande intoppo"

La Sovrintendenza, nella replica, prova a giustificarsi: "L'iter è stato complesso e ha comportato una serie di passaggi che hanno fatto accumulare le tempistiche - risponde Borghi - e c'è da dire che noi saremmo stati pronti a partire oltre un anno fa, se non fosse stato per l'aumento dei prezzi che ci ha bloccato su Villa Mercede come su tanti altri progetti. Il problema del parere della Soprintendenza di Stato non è stato completamente superato, ci sono dificoltà ad avere percorsi ritmati con passi predefiniti e concordati. Grazie al fatto che c'è una centrale di committenza esterna e si può procedere con gli accordi quadro, abbiamo semplificato di più tutto". Ora, però, i cittadini di San Lorenzo e il Campidoglio si aspettano un cambio di passo subito dopo luglio: nel 2024, forse, Villa Mercede riavrà il suo muro. Dopo sei anni.