Ater, consegnati 20 cantieri tra Roma e il Lazio. Ci sono Corviale e Pineto

A fine giugno sono stati consegnati gli ultimi cantieri, finanziati tramite fondi Pnrr, per la ristrutturazione con efficientamento energetico di una serie di alloggi di proprietà della Regione Lazio, gestiti dalle varie Ater territoriali. E' un investimento complessivo di quasi 170 milioni di euro. Tra le zone interessate dagli interventi, ci sono anche il piano di zona Pineto e il Serpentone di Corviale.

I soldi del Pnrr nelle case Ater a Pineto

L'intervento nel piano di zona 65 Pineto, in zona Pineta Sacchetti, coinvolge in totale cinque edifici e gli operai procederanno alla riqualificazione energetica dei lotti, con l'installazione del cappotto termico, la sostituzione di tutti gli infissi e il rifacimento della copertura delle palazzine, per un totale di 20 milioni di euro di lavori.

L'attesa maxi riqualificazione di Corviale

Si parla di efficientamento energetico anche a Corviale, ai lotti 1,2,3,4 e 5. La Regione ha stanziato circa 40 milioni di euro per dare il via ad una maxi riqualificazione che nel complesso popolare di Roma ovest è atteso da tempo e prevede ulteriori interventi per complessivi 60 milioni di euro. Con le tempistiche che RomaToday aveva anticipato a marzo scorso, confermate anche dalla consegna dei cantieri avvenuta pochi giorni fa, i lavori dovrebbero concretamente partire subito dopo l'estate.

I cantieri nelle altre province

Nel resto della provincia di Roma e della Regione i lavori partiranno a Civitavecchia in via 16 Settembre e viale Guido Baccelli, a Frosinone in via Romualdo Rizza, a Ferentino e a Pico, poi a Castiglione in Teverina provincia di Viterbo dove andrà in porto un progetto di restauro e risanamento conservativo di 5 alloggi Erp con fondi Pnrr (3 milioni e 148mila euro), oltre che a Corchiano in via Donatori di Sangue. Poi ancora a Monteporzio, Velletri e Lanuvio nell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale, in provincia di Rieti a Pescorocchiano. Infine sono previsti due interventi a Latina e Cisterna di Latina, per un investimento di circa 24 milioni di euro.