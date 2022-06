Sanità, i soldi del Pnrr per abbattere le liste d'attesa: in arrivo 48 milioni di euro

La giunta sovvenzionerà le aziende ospedaliere per estendere gli orari di lavoro e aprire anche nei weekend. Oltre 400mila gli utenti in attesa di uno screening oncologico e 18mila interventi chirurgici non effettuati