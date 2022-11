Addio ad altri platani in via Merulana: le motoseghe tornano in azione

Le motoseghe sono tornate a ronzare su via Merulana. Tre platani, a poca distanza dall’incrocio con via Labicana, sono stati giudicati pericolosi. La possibilità di un crollo, fenomeno già verificato sulla strada, ha spinto il dipartimento ambiente a propendere per il loro taglio. Operazione avviata nella mattinata di lunedì 21 novembre che, per ironia della sorte, corrisponde anche alla giornata in cui si celebrano gli alberi.

Perché il taglio

Gli alberi abbattuti, sono stati ritenuti pericolosi per varie ragioni. In un paio di casi è stato rilevato un fusto arcuato, cosa che evidentemente fornisce minori garanzie sul piano della stabilità. In tutti e tre gli esemplari è stata invece osservata una cavità estesa in quota con “ferite da potatura” ed in un caso con branche compromesse e sbilanciate. D’altra parte gli esami condotti su alcuni platani di via Merulana, dopo lo schianto di un albero lo scorso 10 agosto, aveva evidenziato che proprio la qualità delle passate manutenzioni, aveva creato i presupposti per la diffusione di un fungo patogeno, che ne ha minato la stabilità.

Alberi cariati

A seguito del crollo verificato in estate, l’assessorato capitolino aveva predisposto delle verifiche inizialmente su una dozzina di esemplari, su cui si è utilizzato il esistograph ed un densimetro per quantificare il legno ancora presente nell'albero. In quella circostanza due alberi sono risultati completamente scavati all'interno e, pertanto, sono stati subito abbattuti perchè a rischio crollo.

I controlli e gli abbattimenti

Successivamente sono stati eseguiti dei controlli su tutti i 124 platani presenti sulla strada. Si tratta di alberi che in alcuni casi superano i cento anni di vita. Le indagini, effettuate dall’ufficio alberate con un agronomo ed un’impresa specializzata, avevano portato a circoscrivere 12 esemplari che, essendo cariati dal fungo, rischiavano l’intervento delle motoseghe. Lo scorso 17 novembre è stato deciso di abbatterne tre.