Campidoglio plastic free: niente più bicchieri e bottigliette di plastica dalle macchinette

Niente più bicchieri, cucchiai mono uso, bottigliette di plastica. Il Comune di Roma diventerà plastic free. O almeno questo è l'impegno chiesto dall'aula Giulio Cesare al sindaco Roberto Gualtieri. Ieri l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione 2022-2024, al voto questa settimana, a firma del consiglieri dei Verdi Nando Bonessio.

"Per ridurre l'inquinamento causato dalla plastica, sarà d'ora in poi vietata l'erogazione da macchine automatiche di bottiglie, bicchieri e cucchiaini monouso in tutte le sedi di lavoro dei quasi 30.000 dipendenti dell'amministrazione comunale" spiega Bonessio. "Verrà inoltre organizzata la distribuzione dell'acqua con erogatori da bottiglioni idrici o dispenser automatici".

In parallelo sarà prevista in tutte le sedi la presenza di distributori automatici di bevande, succhi, snack, yogurt, e frutta fresca, rigorosamente "provenienti da agricoltura biologica a km 0 e dal commercio equo e solidale", si legge nell'atto. "Roma deve diventare una città sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite del Piano europeo per l'energia e il clima - conclude Bonessio - la città più verde d'Europa, come ha ribadito il sindaco Gualtieri nelle Linee programmatiche per il governo della città approvate dall'assemblea capitolina".