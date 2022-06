Plance elettorali, proposta l’abolizione: “Sono degradanti e anacronistiche”

Bandire il ricorso alle plance elettorali. E’ questa la richiesta sulla quale maggioranza ed opposizione in Campidoglio dovranno confrontarsi. Perché, con l’appuntamento referendario del 12 giugno, i classici spazi su cui affiggere i manifesti, sono tornati a popolare i marciapiedi.

La devastazione dei marciapiedi

“Come in ogni appuntamento elettorale, a prescindere che sia politico o referendario, i marciapiedi di Roma vengano sventrati e riempiti di bandoni elettorali arrugginiti che non servono a nulla” ha commentato il consigliere della lista Calenda Dario Nanni. Con il suo gruppo ha depositato un atto in cui si chiede al sindaco “di vietare l’utilizzo di questi impianti inutili e dannosi”. Non solo. La proposta che arriva all’attenzione dell’Aula Giulio Cesare è anche quella di “utilizzare i fondi risparmiati” dall’abolizione di questa pratica “per sistemare i marciapiedi della città”.

Uno strumento anacronistico

Nell’era dell’informazione digitale, di internet, il ricorso alle plance si è drasticamente ridotto. “Non le usa più nessuno, perchè sono semplicemente anacronistiche. Eppure continuano, a migliaia, ad invadere la città” ha sottolineato Nanni. La loro installazione, come si legge nel dispositivo al vaglio del Campidoglio, “preclude del tutto o rende indisponibile una parte dei marciapiedi” finendo in tal modo per ostacolare il passaggio di pedoni e carrozzine. Per posizionarle, poi, occorre praticare dei fori sul tappetino di asfalto, a cui di solito si aggiunge uno spessore di legno, un cuneo che serve a dare stabilità all’impianto pubblicitario.

La proposta di abolizione

“Queste plance, arrugginite, sono anche pericolose e poi bisogna considerare la spesa che sia ha nel sistemarle e nel rimuovere, oltre a quella per necessaria per sistemare i marciapiedi. Insomma – ha concluso Nanni – da qualunque aspetto lo si consideri, il continuo ricorso a questi bandoni elettorali, non sembra trovare giustificazioni. Meglio rinunciare”. All’Aula Giulio Cesare il compito se stabilire che siano effettivamente superate. In caso affermativo, sarà il sindaco a doversi pronunciare contro la loro installazione.