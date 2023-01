Più soldi per le ciclabili: il Campidoglio chiede aiuto a Meloni

Roma Capitale vuole incrementare la quota di piste ciclabili. E’ un obiettivo contenuto nel piano urbano della mobilità sostenibile ma, per essere realizzato, necessita dell’aiuto finanziario del governo. E delle risorse che sono state tagliate dal “fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane”.

I fondi richiesti al Governo

“L'amministrazione capitolina chiederà a Governo, Parlamento e Anci di attivarsi per stanziare nuove risorse a sostegno di interventi e progetti dei Comuni finalizzati ad ampliare e mettere in sicurezza la rete di ciclovie urbane” hanno spiegato i consiglieri Michela Cicculli e Alessandro Luparelli della lista Sinistra civica ecologista. Insieme al collega del municipio XV Giovanni Forti, hanno proposto all’aula Giulio Cesare di approvare il provvedimento che impegna il sindaco Gualtieri a far sentire la voce del Campidoglio.

Le risorse a disposizione

Sul fondo nazionale per le ciclabili il governo Conte II, nel 2019, aveva fatto mettere 94 milioni di euro per il biennio 2023-2024. Quei fondi però, sono stati inizialmente cancellati dalla legge di bilancio, almeno nel suo disegno di legge. Poi, sulla scorta delle proteste, il governo Meloni ha deciso di rimettervi mano, prevedendo 2 milioni per il 2023 ed altri 8 milioni per i due anni successivi. Dieci milioni in tutto, da dividersi per tutti i comuni italiani. Poca cosa, insomma, rispetto agli obiettivi che si è posta l’amministrazione capitolina.

Gli obiettivi da raggiungere

“A Roma, come in altre città italiane, è assolutamente urgente lavorare per uno sviluppo della mobilità ciclistica, come già indicato dal Pums capitolino che prevede il raggiungimento del 5% di quota modale di spostamenti in bicicletta (15% nel centro storico) e l'incremento della rete ciclabile comunale da 120 a 293 km” hanno ricordato Luparelli e Cicculli. Sono misure che consentirebbero a Roma di ridurre il gap con altre capitali europee. Ma per essere realizzate necessitano anche del supporto statale.

“Gli obiettivi di incremento ed estensione delle infrastrutture ciclabili nei Comuni, previsti dal Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024, possono essere conseguiti solo con il concorso finanziario dello Stato, che - aggiungono - viene oggi messo in discussione dalla consistente riduzione di fondi prevista dalla legge di Bilancio 2023 rispetto al precedente fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane”.

Più soldi per le ciclabili

Pertanto l'amministrazione capitolina ha chiesto di ripristinare integralmente il fondo, quello di 94 milioni e,“se possibile - si legge nel documento approvato in Campidoglio- anche di aumentarne il finanziamento”. “Roma si impegna in prima fila affinché siano stanziate al più presto risorse adeguate per favorire la mobilità ciclistica nelle aree urbane e metropolitane”hanno concluso i consiglieri che hanno portato all'attenzione dell'aula Giulio Cesare il problema del definanziamento. Al sindaco Gualtieri, adesso, l'onere di chiedere a Meloni un ripensamento in corsa. .