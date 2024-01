A Roma più militari e agenti, ma non basta. Piantedosi: "Serve riqualificazione urbana"

Più agenti di polizia, più militari dell'Esercito e più carabinieri. Una Roma più sicura, soprattutto nelle zone delle stazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presto incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri, continuerà a mandare rinforzi per la Capitale (ma anche per altre grandi città), con la speranza però che di pari passo si continui il lavoro di rigenerazione urbana.

È quanto ha sostenuto il Ministro durante un question time in Senato: "L'azione di prevenzione e repressione e le attività infoinvestigative deve essere affiancata da misure per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile".

I numeri

Nel dettaglio, stando ai numeri sottolineati da Piantedosi, con riferimento alla polizia di Stato, a Roma, in questo mese, il personale è stato incrementato di

123. Per l'Arma dei carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre province registra, a Roma, un incremento di 321 unità. A loro si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione Strade Sicure che per Roma sono stati incrementati di 100 giungendo a complessive 1.394 unità.

Stazioni più sorvegliate

"La presenza ben visibile delle forze di polizia nei contesti ad alta frequentazione di pubblico, come le stazioni ferroviarie, svolge un'importante funzione di deterrenza dell'illegalità", ha sottolineato dice il ministro dell'Interno. Per questo, aggiunge, "abbiamo attivato, da subito, operazioni interforze 'ad alto impatto', le abbiamo definite così. Per intensificare ulteriormente la cornice di sicurezza, con l'ultima legge di bilancio abbiamo rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità, di cui beneficeranno in gran parte ovviamente le stazioni di Roma e Milano, e abbiamo altresì incrementato il contingente dei militari dell'operazione strade sicure che raggiungerà le 6.000 unità, dalle 5.000 prima previste".

"A breve incontrerò i sindaci delle tre maggiori aree metropolitane per estendere le operazioni straordinarie di controllo del territorio anche alle aree limitrofe alle stazioni, allo scopo di introdurre più incisive misure di prevenzione, complementari al piano coordinato di controllo del territorio, e in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, soprattutto negli orari più a rischio", ha aggiunto Piantedosi.

L'investimento dalla Regione

E dalla Regione l'aumento di forze dell'ordine a Roma e provincia annunciato, viene accolto come "una buona notizia". "Più uomini e donne in divisa significano un migliore controllo del territorio e una maggiore capacità di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche alla luce degli ultimi fatti di sangue accaduti a Roma. Le istituzioni sono compatte nella difesa dei valori della legalità e della sicurezza, imprescindibili per la serena convivenza civile e lo sviluppo del territorio", è il pensiero del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell'assessore alla sicurezza urbana Luisa Regimenti.

"Accogliamo altresì con favore l'aumento dei militari nelle stazioni ferroviarie di Roma e l’attenzione posta dal Governo sul fronte della sicurezza urbana. Nell'ultima legge di bilancio regionale la Regione Lazio ha investito oltre tre milioni di euro per investimenti a favore della sicurezza integrata e sul rilancio della Polizia locale ed è pronta a lavorare in sinergia con le altre istituzioni sul tema. La sicurezza rappresenta per i cittadini un bene primario e irrinunciabile, di cui si avverte forte il bisogno, ed è imprescindibilmente legato alla qualità della vita. Su questo la Regione Lazio continuerà ad essere in prima linea", concludono dalla Pisana.