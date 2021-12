“Più libri più liberi”: taglio del nastro per la ventesima edizione della fiera

Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, compie vent’anni. E per inaugurare la nuova edizione, alla Nuvola di Fuksas si sono presentati il ministro alla Cultura Davide Franceschini ed il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La ripresa delle vendite

"Oggi è un giorno di festa. Per molti anni abbiamo parlato di dati in calo rispetto agli altri Paesi, mentre oggi registriamo una crescita delle vendite e dei lettori. 'Più Libri Più Liberi' può festeggiare questa ripresa" ha commentato il titolare del Mibac, chiamato al taglio del nastro della ventesima edizione. "Lo Stato ha fatto la propria parte sostenendo il settore dei libri durante la pandemia con misure importanti, come l'introduzione dell'App18 o di due fondi emergenziali da 30 milioni di euro per le librerie- ha ricordato Franceschini- Come tutte le crisi, anche questa lascia qualcosa di positivo perché gli italiani si sono riavvicinati alla lettura".

Il sostegno del Comune

Alla cerimonia d’inaugurazione ha preso parte anche il primo cittadino di Roma. "Questa manifestazione che oggi compie vent'anni è molto importante perché la piccola e media editoria è una componente centrale della nostra industria culturale – ha commentato Gualtieri – E' stata una bellissima iniziativa dell'ex sindaco Veltroni. Roma Capitale è partner e noi continueremo ad essere sostenitori perché la cultura è un pezzo dei diritti di cittadinanza che dobbiamo assicurare e garantire”.

Il sindaco alla fiera

Gualtieri, prima dell’ incontro con il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, ha girato per gli stand, fermandosi a parlare con alcuni editori. “Noi dobbiamo sostenere i libri, la lettura e gli editori a partire da quelli piccoli e medi che svolgono un lavoro importantissimo di allargamento dell'offerta culturale- ha aggiunto Gualtieri – Sono fondamentali in una città culturalmente vivace come Roma” ha aggiunto Gualtieri che, a quanti gli hanno chiesto cosa pensasse della polemica dell’Associazione librari di Roma e provincia che ha deciso di non partecipare, ha promesso che esaminerà la questione.

La fiera della piccola e media editoria, prevista dal 4 all'8 dicembre negli spazi del Convention center la Nuvola, vanta quest'anno la presenza di 484 espositori e 400 appuntamenti. L'edizione 2021 di "Più libri più liberi", la ventesima, è dedicata al tema della "libertà".