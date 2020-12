Ciclabili, via dossi e avvallamenti: manutenzione per la dorsale delle Ville Storiche 

Al via i lavori di manutenzione della Dorsale delle Ville Storiche, la pista ciclabile che da piazzale delle Belle Arti conduce attraverso villa Borghese e villa Ada. Priorità al tratto di viale Gioacchino Rossini, “che più necessitava di manutenzione stante gli avvallamenti presenti causati anche dalle radici che ne avevano determinato una parziale chiusura” - ha specificato l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

L'incidente sulla pista dei Parioli: ciclista col setto nasale rotto

E’ proprio sulla pista nel cuore dei Parioli che nell’ottobre scorso si è registrata la rovinosa caduta di un ciclista, sbalzato dalla sua bicicletta a causa delle radici che avevano spaccato il manto stradale: per il malcapitato frattura del setto nasale, frattura di una costola, un brutto ematoma al polpaccio ed escoriazioni varie soprattutto a mani e ginocchia.

Dopo due mesi quella manutenzione tanto agognata. Dopo il tratto su viale Giocchino Rossini i lavori proseguiranno su via Panama. “Stiamo rimuovendo il vecchio strato di asfalto danneggiato. Una volta completata la stesa del nuovo manto stradale sarà apposta la nuova segnaletica orizzontale per restituire visibilità e sicurezza all’intero percorso. Il cantiere ha richiesto dei lavori preliminari di rimozione di paletti parapedonali divelti. Con la riqualificazione di questa ulteriore pista ciclabile - conclude Meleo - andiamo avanti con le lavorazioni in tutta la città per la manutenzione del nostro patrimonio di ciclabili”.

Il Municipio II: "Segnalazioni e una caduta per avviare lavori"

“Ci sono volute svariate segnalazioni al Simu e un incidente per avviare i lavori” - l’amara constatazione della presidente della Commissione Lavori Pubblici del Municipio II, Valentina Caracciolo.