Da Termini alla Sapienza in bici: via libera alla nuova ciclabile

Costerà quasi 600mila euro la pista ciclabile destinata a collegare la stazione Termini con la città universitaria de La Sapienza.

L'ultimo miglio in bici

Roma Capitale ha approvato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture un documento che servirà a redarre il progetto per il nuovo itinerario. Il percorso destinato alle bici, nelle intenzioni del Comune, partirà da via Marsala per raggiungere piazzale Aldo Moro. In tal modo sarà destinato anche a favorire l’intermodalità di chi, arrivato a Termini con un treno oppure con una linea metropolitana, voglia proseguire per il classico “ultimo miglio” inforcando i pedali di una bicicletta.

In linea con gli obiettivi del PUMS

“Ampliamo ancora la rete ciclabile di Roma e la rendiamo sempre più interconnessa e ramificata, in linea con la pianificazione e gli obiettivi contenuti nel nostro Piano urbano della mobilità sostenibile” ha commentato l’iniziativa la Sindaca Virginia Raggi. Per rendere concreto il proposito del Campidoglio, occorrono però le risorse del Ministero delle Infrastrutture.

Roma Capitale ha ricordato che, in base a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.73 del 2021, si può ricorrere ai finanziamenti del Mims per per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili tra le stazioni ferroviarie e i poli universitari. Il costo di questa operazione, complessivamente, è stato stimato in 595mila euro.

Una pista in sede protetta

Il percorso previsto tra via Marsala e piazzale Aldo Moro non sarà una semplice bike lane. Niente ciclabili transitorie dall’Ateneo universitario a Termini perché, quella di cui si sta chiedendo un finanziamento governativo, è " una pista in sede protetta che permetterà anche di ricucire itinerari esistenti o in corso di progettazione o realizzazione” ha spiegato il vicesindaco ed assessore alla mobilità Pietro Calabrese.

La promessa del Campidoglio

“Grazie ai fondi Mims potremo realizzare quindi un collegamento strategico per favorire gli spostamenti in bici di personale, docenti e studenti dell'università. Questo progetto - ha promesso l'assessore Calabrese - sarà inoltre un'occasione per interventi di riqualificazione sulle strade interessate”.