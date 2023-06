Piscine comunali all’aperto, gratis per gli over 70: il Campidoglio apre le prenotazioni

La stagione più temuta dagli anziani è cominciata. Per gli over 70 però la calura estiva può essere mitigata da un bagno, a costo zero, nelle piscine comunali. Perché il Campidoglio, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di lanciare l’iniziativa “piscine all’aperto”.

Il provvedimento promosso dall’assessorato alle politiche sociali e dall’assessorato allo sport id Roma Capitale prenderà il via il 3 luglio ed andrà a coprire utta l’estate. Ma già da lunedì 26 giugno è possibile attivarsi perché, i posti nelle 17 piscine comunali sono limitati. Per usufruire del servizio, pensato nell’ambito del “piano caldo” capitolino, occorre riservare il proprio posto.

Come fare per prenotare

Il servizio è prenotabile componendo il numero verde gratuito 800957774 che è stato messo a disposizione dall'amministrazione capitolina in collaborazione con Farmacap. Gli operatori rispondono dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

“Per tutta l'estate, fino al 31 agosto metteremo a disposizione oltre 5.000 ingressi gratuiti nell'ambito di quanto previsto nel disciplinare di concessione degli impianti. Sono 20 ingressi giornalieri gratuiti per ciascuna delle 17 piscine comunali con vasche all'aperto che hanno aderito, diffuse nei diversi quartieri della città” ha spiegato l’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Cosa prevede il servizio

Ma non si riserva un posto in piscina solo per fare una nuotata. “Oltre alla possibilità di accedere alla balneazione – ha sottolineato Onorato – abbiamo previsto la dotazione sempre gratuita di ombrelloni, lettini e sdraie. Un gesto di attenzione messo in campo grazie all'impegno dei concessionari virtuosi, che ringrazio, nei confronti delle categorie più fragili”.

“Con piscine all'aperto- anche quest'anno siamo riusciti ad offrire un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli – ha commentato Barbara Funari, l’assessora alle politiche sociali – È un'occasione per soffrire meno il caldo, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia. Nei 9 sportelli sociali, messi a disposizione dalle farmacie del circuito Farmacap, verranno inoltre attivati servizi di screening, attività di gruppo, socializzazione e un monitoraggio della popolazione anziana cittadina”.