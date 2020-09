Piove e Roma va in tilt, tutti contro Raggi: "Scoperte sue bugie sulla manutenzione dei tombini"

Al primo temporale di inizio autunno, la Capitale si è mostrata subito impreparata. Strade completamente allagate, metro ferme e mezzi in tilt hanno subito accompagnato le prime ore di maltempo della nuova stagione. Insieme alla polemiche, ormai classiche dopo i disagi da maltempo, tutte dirette alla sindaca Virginia Raggi.

"È dal 10 agosto, giorno in cui la Sindaca ha annunciato la sua ricandidatura, che leggiamo sui giornali di continui interventi di la manutenzione ordinaria su strade, marciapiedi, caditoie ecc. A sentire la sindaca Roma sta entrando in nuova era di decoro, pulizia, sicurezza. Purtroppo ad alzare il sipario sulle sue bugie è bastato il primo colpo di vento" ha commentato il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi. "Alla prova del primo temporale la città si ritrova sott'acqua proprio a causa di caditoie intasate, marciapiedi e strade pieni di sterpaglie".

Sulla stessa linea anche la Lega. "Gli annunci del Campidoglio negli ultimi mesi sugli interventi mirati su tombini e caditoie sono surreali. Gli allagamenti di ieri e le criticità di oggi ne sono la dimostrazione. La prova che l'amministrazione Raggi ha monitorato la situazione nella Capitale a parole e nient’altro. Oltre il danno la beffa" commenta il consigliere salviniano Davide Bordoni. E polemiche sul fronte trasporti sono arrivate anche dai sindacati.

"Ieri, a causa del maltempo, abbiamo assistito all'ennesima paralisi della mobilità della Capitale: in epoca post Covid, con l'emergenza ancora in atto e i numeri dei contagi in crescita, non possiamo permetterci di rivivere il solito film già visto" ha dichiarato il Segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Il periodo estivo, così come quello del lockdown, sono stati occasioni perse, perché potevano essere il momento giusto per recuperare il debito manutentivo delle strade e degli stessi mezzi. Serve un’adeguata pianificazione sulla mobilità e sulle partecipate dei Trasporti e dei rifiuti nella Capitale: insieme all’efficienza, va garantita la sicurezza e salute dei cittadini e il giusto distanziamento sociale".

Poi rabbia e ironia hanno riempito come sempre i social network. Gli utenti hanno postato e condiviso decine e decine di foto e video di strade sott'acqua. Migliaia le visualizzazioni per un video di Porta San Paolo che mostra l'acqua arrivata a metà portiere delle auto, 'Vi avanza una gondola?', scrive Elisa. Ma i disagi sono stati tanti, dal centro alla periferia e gli utenti lo hanno segnalato in rete: allagamenti si sono registrati a via dei Cerchi, Piazzale Ionio, Ponte Milvio, Tor Sapienza, Centocelle. La più bersagliata è la Metro A, costretta a chiudere ieri sera, temporaneamente alcune fermate.

Un utente ironizza: 'A Roma sui mezzi Atac serve la mascherina impermeabile'. Lapidario su Twitter, Mercurio Viaggiatore: fuori dalla stazione metro Battistini, il maxi allagamento testimoniato da un video prende il nome di 'Battistini river' in stile Creedence. Non va meglio ai bus. 'Vaporetto 338 direzione Piazzale Jonio', sul profilo dal nome romanesco 'Piamola_a_ride' con una foro che mostra il bus solcare le acque lungo la strada allagata. E poi su 'La smorfia digitale' ecco i numeri: la bomba d'acqua sulla Capitale, allagato il Gra e chusa la Metro A, fanno 74, 47, 9, 71, 64 e 82, da giocare ovviamente su Roma e su tutte le ruote.

E poi c'è chi ricorda come la stessa Virginia Raggi, da consigliera di opposizione attaccasse l'amministrazione Marino e ironizzasse sui continui disagi da maltempo. Un tweet in particolare, del 2015, riemerge puntuale a ogni bufera: "Domani piove, gonfiate i gommoni!".