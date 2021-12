Via Appia Nuova, arrivano i nuovi pini: "Sostituiscono quelli abbattuti nel 2021"

Tornano i pini su via Appia Nuova. Nella zona che a partire dal gennaio 2021 è stata teatro di numerosi abbattimenti, hanno fatto la comparsa nuovi alberi.

L'arrivo dei pini

“La ditta che ha vinto la gara che avevamo indetto, questa settimana, ha messo a dimora i primi alberi” ha spiegato Salvatore Basile, ex assessore all’ambiente del municipio VII. “Si tratta di un intervento che avevamo deciso di realizzare con la precedente amministrazione, per compensare la rimozione di decine di pini voluta dal Campidoglio”.

Le proteste per i tagli

Il taglio degli alberi aveva suscitato molte proteste, sia da parte dell’ente di prossimità che dei cittadini. Questi ultimi avevano lanciato anche una petizione per chiedere spiegazioni al Campidoglio sui tagli effettuati. “Alcuni alberi erano malati – ha spiegato Basile -però il dipartimento ambiente aveva iniziato ad abbatterli senza fornire relazioni tecniche né ai cittadini né all’ente di prossimità. Pertanto ci siamo attivati noi, con una delibera che stanziava i fondi necessari alle nuove piantumazioni”.

Dove vanno gli alberi

Saranno in tutto ventiquattro gli alberi che la ditta che si è aggiudicata il bando sta mettendo a dimora. Tra questi ci sono anche due cipressi. La piantumazione però è prevista non solo nella zona dell’Appio latino, dove erano avvenuti i tagli del 2021. “Le sostituzioni sono previste dalla metro San Giovanni a Colli albani – ha spiegato sempre l’ex assessore all’ambiente della giunta Lozzi – perché anche dopo piazza Re di Roma, in direzione centro, c’era qualche albero che, a seguito di precedenti tagli, non era stato sostituito”.

Cosa prevede l'intervento

“Abbiamo fatto il possibile per restituire alla strada, che insieme a via Tuscolana rappresenta il cuore commerciale del VII municipio, tutto il decoro che merita” ha concluso Basile. Con i fondi stanziati dalla giunta Lozzi, circa 80mila euro, è prevista anche la sistemazione dello square centrale, lo sbiancamento dei cigli in travertino ed una recinzione in ferro delle aiuole, alta 25 centimetri, per evitare le deiezioni canine. In primavera, infine, è prevista la sistemazione di alcuni arredi floreali.