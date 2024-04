Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio i pini di Roma

L’effetto più evidente del cambiamento climatico a Roma è la progressiva scomparsa del pino domestico, attaccato dalla cocciniglia tartaruga (o Toumeyella parvicornis): un parassita che viene dai Caraibi e che – ambientatosi grazie all’innalzamento delle temperature – sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell’iconico albero nella Città Eterna.

Un pino adulto che muore porta via con sé un patrimonio di servizi ecosistemici, a partire dalla mitigazione del calore. La sua chioma ad ombrello, posta a molti metri di altezza, funziona come e meglio dei nebulizzatori d’acqua che in estate troviamo nei dehors: trasferisce in alto l’umidità estratta dal terreno, e poi la diffonde sotto di sé, con aggiunta di ombra e profumo.

Ma ancor più grave è l’impatto della crisi del pino sul paesaggio. Improvvisi “vuoti” si aprono nei filari delle vie consolari o nelle aree monumentali, ed assistiamo ad una continua attività di taglio di alberi secchi o pericolanti, spesso contestata dalla cittadinanza. Il triste caso dei pini di Roma ci racconta come, in futuro, il climate change inciderà sempre più sull’aspetto delle nostre città. Non solo per il possibile arrivo di altri parassiti, ma anche e soprattutto per la progressiva alterazione di quelle condizioni ambientali e climatiche che, sino ad oggi, hanno consentito a determinati alberi di crescere spontaneamente, e ad altri di essere utilizzati con successo nell’allestimento del verde urbano.

Chi come me percorre spesso la Via del Mare avrà infatti notato che, a bordo strada, tra platani, querce e sambuco, si sono affacciati spontaneamente nuovi competitor come l’infestante ailanto e vari tipi di palma, che già pretendono di modificare il nostro paesaggio quotidiano. Quale equilibrio, dunque, tra la necessaria salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e la progettazione di nuove alberature?

Tornando ai nostri pini, ad oggi solo il trattamento chimico con abamectina (c.d. endoterapia) riesce a contrastare efficacemente la cocciniglia. Queste periodiche “iniezioni”, però, sono sconsigliate sui giovani esemplari, che mal le sopportano per via delle ridotte dimensioni del tronco. E nonostante i progressi compiuti dal CREA nella ricerca, ancora non disponiamo di un insetto-antagonista naturale della Toumeyella, che possa essere rilasciato nell’ambiente senza rischi, così da ristabilire un equilibrio ecosistemico tra “ospiti” e parassita.

Mettere a dimora un piccolo pino all’interno di filari o pinete infestate, dunque, è quasi una sentenza di condanna per la giovane pianta, oltre che uno spreco di soldi. Il destino dei pini domestici non sia però quello di venire uccisi due volte: prima dal ritardo delle istituzioni nel fare fronte all’epidemia di cocciniglia, e poi dalla pretesa di ristabilire sempre e comunque il “paesaggio del pino”, ignorando l’evidenza di condizioni ambientali avverse.

Dunque, dobbiamo certo salvare i pini che ancora resistono, impegnando maggiori fondi per l’endoterapia e per la ricerca sulla lotta biologica. Ma dobbiamo anche risolvere il problema di come compensare rapidamente i servizi ecosistemici perduti insieme ai Pinus pinea uccisi dal parassita.

Intuitivamente, dobbiamo assicurare che il pino domestico venga ri-piantato nelle ville storiche, nelle aree archeologiche o nei quartieri-giardino. Qui è giusto investire somme ingenti non solo per la tutela dell’esistente, ma anche per garantire un futuro ai giovani pini di nuovo impianto, accompagnandone la crescita con specifici protocolli di cura anche oltre il periodo di attecchimento.

Forse si può ragionare diversamente, fintantoché non avremo debellato o moderato la Toumeyella, in quei contesti in cui lo sviluppo sregolato di Roma ha prodotto “paesaggi del quotidiano” già di per sé critici: pini domestici incastrati tra palazzi e balconi o costretti all’interno di angusti marciapiedi e minuscole isole spartitraffico. In questi ambiti, perché non pensare a sostituzioni con altre specie, che possano integrarsi nella città con maggiori chance di sopravvivenza?

E che dire di aree come la pineta di Castelfusano (creata artificialmente nel 1700), ed oggi devastata da incendi e cocciniglia? Ha senso rigenerarla mettendo a dimora solo pini domestici, nel pieno della “pandemia”? O non sarebbe meglio assecondare il naturale avanzamento della lecceta, e magari solo in alcuni punti – come nei siti di archeologia industriale – mantenere, per le future generazioni, la testimonianza storico-culturale della pineta?

La Convenzione di Firenze del 2000 ha definitivamente superato l’idea di una tutela del paesaggio soltanto statica, limitata alla conservazione di centri storici e “bellezze naturali”, delineando l’obiettivo di pianificare l’evoluzione di tutti i paesaggi, inclusi quelli ordinari o compromessi. Affrontiamo quindi il “cambiamento climatico del paesaggio” con questo spirito!

Un primo passo, almeno per quanto riguarda Roma Capitale, potrebbe essere quello di apportare una piccola integrazione al Regolamento del verde (Delibera di Assemblea Capitolina n. 17/2021). La precedente consiliatura ci ha consegnato infatti un Regolamento di grande pregio scientifico, che tuttavia non disciplina specificamente come operare le nuove messe a dimora quando si presenti un’emergenza fitosanitaria. Si potrebbe dunque chiarire che, in questi casi, il Comune – per ripristinare rapidamente il patrimonio arboreo perduto – può optare tra l’impianto in aree limitrofe di alberi diversi da quelli ammalati (riservandosi di riempire gli spazi lasciati vuoti in seguito) e la realizzazione di alberate miste, individuando previamente le specie più idonee sotto il profilo paesaggistico.

Per contrastare efficacemente il cambiamento climatico e non uccidere inutilmente altri pini, si deve avviare un grande dibattito cittadino su questi temi. Politica, amministrazione, tecnici ed associazioni devono stabilire in fretta quale sia, a Roma, il giusto punto di equilibrio tra ambiente e paesaggio. Due valori primari entrambi tutelati dall’art. 9 della Costituzione, ma che, nella nostra epoca, non sempre vanno a braccetto.

* Assessore Lavori Pubblici e Patrimonio Municipio Roma X

Docente esterno nel Master in Diritto dell’Ambiente del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Università di Roma