Emergenza pini, gli agronomi avvertono: la battaglia contro l'insetto alieno deve proseguire anche in estate

Sono ancora diecimila i pini che, a Roma, attendono di essere difesi dall’attacco della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis). I trattamenti endoterapici, che consistono nell’iniettare nel tronco l’abamectina, un insetticida deleterio per il parassita, sono stati sospesi il 24 giugno. Ma vanno ripresi subito.

Un periodo delicato

A lanciare l’allarme è il presidente dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Roma e provincia. “Per quanto di nostra conoscenza gli interventi sono stati sospesi in tutte le aree pubbliche del territorio di Roma Capitale, con la sola eccezione del Parco di Villa Pamphilj. A Roma, però, i pini continuano a morire per i massicci e ripetuti attacchi della Toumeyella parvicornis, che in questo periodo dell’anno è particolarmente attiva ed aggressiva” ha sottolineato Flavio Pezzoli, il presidente dell’ordine.

I tecnici capitolini, durante l’ultima commissione ambiente che si è dedicata al tema, avevano spiegato che l’interruzione estiva era dovuta al fatto che “gli alberi sono in fase di stasi vegetativa” e quindi l’insetticida fatica ad essere trasmesso per via linfatica alla chioma, dove si concentra l’azione dei parassiti. Una condizione di cui però si giova la Toumeyella, l’insetto alieno che, in assenza di predatori naturali, dal 2018 sta funestando gli alberi simbolo della capitale.

La sospensione dei trattamenti

Fino ad oggi sono quasi 30mila i pini comuni trattati con l’abamectina. La maggior parte, almeno 25mila, solo nel corso dell’ultimo anno grazie all’appalto sul verde verticale che era stato predisposto dalla precedente amministrazione. L’attuale interruzione dei trattamenti, secondo l’ordine degli agronomi, non rappresenta una buona scelta. “Gli interventi per taluni non risultano efficaci nel periodo estivo, ma nell'attuale situazione della città noi ci sentiamo di consigliare di verificare la possibilità di intervenire almeno durante le ore della giornata con temperature più miti per scongiurare il peggio” ha consigliato Pezzali.

L'appello dell'ordine al Campidoglio

A supporto di quanto dichiarato, il numero uno dell’ordine ha ricordato che “l’attuale normativa in materia prescrive e consiglia di intervenire nel periodo che va dalla fine dell’inverno alla fine dell’autunno, includendo quindi anche l’estate. Inoltre, l’etichetta dell’unico prodotto fitosanitario utilizzabile per i trattamenti endoterapici contro la Toumeyella parvicornis del pino, non riporta alcuna indicazione che ne vieta l’uso durante il periodo estivo”.

A febbraio, a margine di un incontro proprio con il neopresidente dell’Odaf, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi aveva dichiarato che l’ordine rappresenta un partner prezioso che può fornire un contributo rilevante di conoscenza ed esperienza nelle difficili sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, a partire dal contrasto alla Toumeyella parvicornis che sta aggredendo gli iconici pini di Roma”. Ora la richiesta che arriva al Campidoglio è chiara. “Chiediamo all’assessora – ha ribadito, a scanso di equivoci, il presidente dell’Odaf – di attivare i suoi uffici al fine di iniziare nuovamente le azioni di cura in tutto il territorio della Capitale”.

Come riconoscere la cocciniglia tartaruga

Come individuare la presenza di questo insetto alieno? La cocciniglia produce una sorta di melassa, una sostanza zuccherina e vischiosa su cui si addensano dei funghi neri. Così facendo impedisce la fotosintesi degli alberi che, progressivamente, si indeboliscono. I pini che sono colpiti dalla cocciniglia, ancor prima di farsi notare per il diramarsi della loro chioma, sono riconoscibili proprio per questa melassa che, cadendo a terra, rende le superfici raggiunte particolarmente appiccicose. A differenza della resina, che l’albero rilascia solo in determinate condizioni, questa sostanza zuccherina si rimuove con facilità, anche solo con l’acqua. Banalmente, quindi, se sul parabrezza di un’auto parcheggiata sotto un pino si trovano queste goccioline che, con il getto del tergicristalli, vanno via, allora si é in presenza del temuto insetto.