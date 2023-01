Nel Lazio RU486 gratuita, la gaffe della candidata FdI: “Aiuta la natalità”

Pillola contraccettiva completamente gratuita nei consultori del Lazio a partire da febbraio. Inseriti i fondi nel bilancio, 10 milioni di euro, ora si attende la delibera per l'erogazione gratuita del farmaco che consentirebbe di superare l’annoso stallo del provvedimento dell'Aifa, l'agenzia italiana per il farmaco, ancora impegnata a decidere sulla rimborsabilità degli anticoncezionali orali.

La pillola RU486 nel Lazio

Un altro passo in avanti per il Lazio, che è stata anche la prima regione italiana a consentire l’utilizzo gratuito ed in sicurezza della RU486: il farmaco che viene utilizzato per indurre l’aborto farmacologico, in regime ambulatoriale ed anche a domicilio (possibile fino alla 7 settimana).

E l’argomento tiene banco anche in campagna elettorale. Non mancano le gaffe. E’ il caso della candidata di FdI alla Pisana, Marika Rotondi, che a margine di un evento elettorale ha così commentato: “Le linee guida della nostra presidente, Giorgia Meloni, sono proprio queste: cercare di portare in alto i valori che girano intorno alla famiglia. Tutte queste piccole accortezze, tutti questi passi che possono portarci a ridare vigore, a cercare di ridare natalità alla nostra nazione” - ha detto. “Quella natalità che purtroppo, ad oggi, ci vede nel declino più totale che nei prossimi anni si tradurrà con una mancanza di circa 60 mila studenti in meno”.