Pillola contraccettiva, approvate le procedure per la somministrazione gratuita nel Lazio

Accoglienza, valutazioni psico cliniche e monitoraggio sul lungo periodo. Sono state approvate dalla Regione Lazio le procedure per la “somministrazione gratuita della contraccezione ormonale nei consultori familiari per le adolescenti e giovani donne dai 14 ai 21 anni”. Si tratta, in sintesi, della famosa “pillola anticoncezionale”, composta da un progestinico, che ha azione inibitoria sull’ovulazione, e un estrogeno, che amplifica l’effetto inibitoria e garantisce la stabilità del ciclo. Un contraccettivo vero e proprio che, nel Lazio, si potrà ottenere gratuitamente e con la consulenza di medici e specialisti.

Disparità di accesso

Nel documento con il quale si spiegano tutte le procedure che verranno applicate all’interno dei consultori, si evidenzia quanto sia “necessario garantire il superamento delle disparità di accesso fra le persone” attraverso l’accoglienza. Infatti, ci sono tantissime donne, per la maggior parte giovani, che hanno timore nell’avvicinarsi a strutture come i consultori. Per questo, le linee guida per la somministrazione della pillola sono state “tarate” appositamente per le “minori, donne che hanno difficoltà a parlare e a comprendere la lingua italiana” e persone che, più in generale, presentano condizioni che “ne limitino la facoltà di scelta libera e consapevole”.

Una corretta informazione

Nel documento approvato si punta molto sull’informazione. Specialmente quello adolescenziali è un periodo della vita molto complesso. A fronte di queste complessità, l’erogazione gratuita del farmaco nel consultorio familiare, alle adolescenti e giovani donne dai 14 ai 21 anni, “diventa un momento fondamentale di accoglienza delle giovani” che potranno parlare con ostetriche, ginecologhe, psicologhe, infermiere e assistenti sociali, per ricevere sostegno, portare interrogativi, ottenere corrette informazioni e scambiare considerazioni sulla vita affettiva e sessuale.

L’accoglienza

All’erogazione della pillola contraccettiva si arriverà per step. La prima fase è quella dell’”accoglienza”, un momento in cui si dovrà conquistare la fiducia della ragazza, per arrivare ad una scelta contraccettiva condivisa”. Un elemento importante che andrà considerato è quello delle differenze culturali o delle difficoltà linguistiche nelle ragazze provenienti dall’estero. Infatti, “i rapporti prematrimoniali e/o l’utilizzo di contraccettivi, potrebbero costituire contrapposizioni con la famiglia”. Potrebbe quindi risultare utile in casi come questi l’intervento di un mediatore linguistico-culturale e l’offerta di un supporto psicologico.

Anamnesi familiare e personale

Prima della prescrizione contraccettiva è necessaria una valutazione medica per la rilevazione di specifiche caratteristiche individuali, ma anche un’attenta anamnesi familiare e personale. È invece raccomandata la rilevazione del peso, per il calcolo del BMI e, quindi, per valutare i rischi connessi all’obesità, e della pressione arteriosa per evidenziare eventuali casi di ipertensione misconosciuta.

Accertamenti diagnostici

Prima della prescrizione, occorrerà portare a termine accertamenti diagnostici. Nelle procedure si specifica che “la prescrizione dei contraccettivi non deve essere subordinata alla preventiva esecuzione di esami ematochimici o strumentali”

I contraccettivi ormonali

I contraccettivi ormonali combinati hanno un’elevata efficacia se utilizzati seguendo tutte le raccomandazioni mediche. L’uso perfetto comporta un rischio di gravidanza di 0.3%. Tale rischio è più alto nell’uso tipico, soprattutto nella classe di età delle adolescenti, fino al 7%, “probabilmente da mettere in relazione con un ridotto rispetto delle regole di assunzione”. I contraccettivi ormonali possono essere prescritti in maniera sicura per la gran parte delle donne in buona salute sebbene, in alcune particolari condizioni, il loro uso può aumentare il rischio di sviluppare eventi avversi.

Sorveglianza e controlli

Il primo controllo dopo l’inizio del periodo di assunzione del farmaco deve essere programmato dopo 2-4 mesi e servirà per controllare effetti collaterali, sintomi o segni di possibili controindicazioni, errori di assunzione, dubbi o preoccupazione non emersi o non risolti al momento della prescrizione. Verranno effettuati anche dei test strumentali e valutate le possibili interazione della pillola con altri farmaci assunti dalla paziente.