Pietralata e Ostia, in ballo ci sono 70 milioni di euro. Si apre il confronto tra Regione e Comune

Rocca e Gualtieri martedì 20 febbraio in serata si sono confrontati su diversi interventi urbanistici importanti che vedono in particolare protagoniste Pietralata e Ostia. L'inizio di un tavolo che diventerà ufficiale e si allargherà anche ad altri soggetti nel giro di una decina di giorni.

Il Roma Technopole a Pietralata

Nel primo caso, quello di Pietralata, al centro c'è la realizzazione del Roma Technopole, che metterà insieme le sette principali università con sede nel Lazio, i quattro maggiori enti pubblici di ricerca, Unindustria, Regione Lazio, Comune di Roma, le Camere di Commercio di Roma, Latina-Frosinone, Rieti-Viterbo e altre realtà. Il progetto è stato presentato a ottobre 2023, prevede il completamento di un primo edificio nel 2026. Sul piatto ci sono 11 milioni di euro di Pnrr (quindi fondi europei, erogati dalla Regione). Il secondo step invece prevede la costruzione di altri due edifici (più aree pertinenziali) con fondi regionali del Programma Regionale FESR 2021-26 (circa 20 milioni di euro) a cura di Roma Capitale. Quindi va da sè che l'armonia tra i due enti è vitale.

Il futuro di Ostia

Come lo sarà su Ostia, tra la zona dell'Idroscalo, piazza Gasparri, la ex Colonia Vittorio Emanuele e il lungomare. Quarantacinque milioni di euro da reperire dal Piano regionale Lazio FESR 2021-2027, fondi europei che come sempre in questo caso vengono distribuiti dalla Pisana. Per ciò che riguarda il Lungomare, l’obiettivo è riqualificarlo completamente e trasfomarlo da barriera carrabile in un elemento identificativo del mare di Roma, con accessi diretti al mare, spazi relativi al passeggio che siano vicini alla spiaggia, la realizzazione di spazi verdi e la sistemazione degli arredi con “elementi di design”.

L'ex Colonia marina sarà trasformata parzialmente in una sorta di ostello della gioventù, un “Campus Hotel” che al suo interno prevede l’impiego di locali per intrattenimento e cultura, con l’idea di fornire uno stimolo per l’occupazione giovanile: è previsto che alcuni spazi siano dati in gestione a giovani under 35.