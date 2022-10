Riqualificazione e lotta allo spopolamento, la Regione Lazio stanzia 6 milioni di euro per i piccoli comuni

Nuovi investimenti ed interventi contro lo spopolamento. È questo l’obiettivo del “piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni” approvato dalla giunta della Regione Lazio, su proposta dell’assessore al turismo ed enti locali, Valentina Corrado, di concerto con il presidente, Nicola Zingaretti. Sono stati stanziati, per il triennio 2022–2024, sei milioni di euro, da sommare alle risorse del programma europeo POR FESR 2021–2027. L’obiettivo è quello di riqualificare e promuovere la crescita dei 254 piccoli comuni del Lazio, con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

Interventi per ripopolare i comuni

Il piano prevede interventi in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali, come il potenziamento dei servizi essenziali - ambiente, protezione civile, cultura, sanità, servizi sociali, scolastici trasporti, viabilità - il recupero e la riqualificazione del territorio, l’incentivazione alla residenzialità per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e dei borghi del Lazio. Attenzione anche all’economia, con sostegno all’imprenditorialità locale per offrire al territorio, e a chi lo abita, opportunità di crescita e sviluppo, tramite il potenziamento dell’offerta turistica e ricettiva, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali, la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione degli enti locali.

Difesa del suolo e sicurezza del territorio

“Come Regione Lazio continuiamo a camminare al fianco dei nostri 254 piccoli Comuni, dando risposte alle loro prioritarie esigenze e per favorirne uno sviluppo economico sostenibile, sociale, ambientale e culturale – dichiara, in una nota, l’assessore Valentina Corrado - alle risorse ordinarie programmate concorreranno le risorse del POR FESR 2021–2027, utili a finanziare - sottolinea Corrado - ulteriori interventi emersi come prioritari dal proficuo dialogo che abbiamo avviato con i nostri sindaci e dal coordinamento con tutte le direzioni regionali; parliamo di importanti interventi volti alla difesa del suolo e alla sicurezza del territorio, oltre che interventi diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico, al recupero e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla promozione turistica e alla salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico”.

Come beneficiare delle risorse

I piccoli comuni del Lazio con popolazione residente fino a 5.000 abitanti potranno beneficiare delle risorse mediante la partecipazione ad avvisi pubblici e manifestazioni di interesse, oltre che attraverso lo scorrimento di graduatorie nel caso di avvisi coerenti con le linee di intervento del piano, già attivati in questi anni dalla Regione. Il coordinamento degli interventi e l’attuazione del piano saranno effettuati dal tavolo tecnico di coordinamento per i piccoli comuni, istituito nella medesima delibera, guidato dalla direzione regionale affari istituzionali e personale. Si tratta di un altro intervento della Regione Lazio dopo quello relativo al bando “Un paese ci vuole”, dedicato sempre ai piccoli comuni per interventi di rigenerazione urbana, e quello per finanziare l'acquisto di bus elettrici.