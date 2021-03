Piccoli Comuni, arriva il responsabile della trasformazione digitale: “Con DAD e Smartworking non più ammissibile gap informatico”

Il Lazio mira a superare il “divario tecnologico” che, spesso, penalizza l’accesso alle informazioni nei piccoli comuni. La giunta Zingaretti ha infatti approvato, con una specifica delibera, un protocollo da sottoscrivere con i comuni con meno di 5 mila abitanti.

Nel Lazio su un totale di 378 comuni sono ben 254 quelli con meno di 5mila abitanti. Si trovano per lo più in territori isolati e marginali ed è lì che “la sfida di colmare il gap digitale diventa ancora più impegnativa e doverosa” ha spiegato l’assessora alla trasformazione digitale Roberta Lombardi.

Il responsabile della trasformazione digitale

“L’ accordo tra Regione e piccoli comuni, con la definizione di diritti e doveri di ciascuna delle due parti, è un patto per la digitalizzazione di tutti i territori con cui introduciamo in ogni ente locale coinvolto la figura del Responsabile della Trasformazione Digitale, che farà parte di un gruppo di lavoro regionale che riunirà tutti gli altri responsabili” ha chiarito Lombardi. Si tratta in sostanza di una figura di raccordo contra il piccolo comune e l’ente regionale, che servirà a facilitare il superamento del digital divide nei piccoli centri.

Il superamento del gap informatico

“La delibera di oggi, per la quale ringrazio le due assessore Lombardi e Corrado, è una piccola grande rivoluzione che consentirà di colmare un gap informatico dei piccoli centri non più ammissibile, soprattutto oggi in tempi di smartworking e di Didattica A Distanza. Tutti i cittadini del Lazio - ha sottolineato Nicola Zingaretti - devono essere messi nelle stesse condizioni. Da parte della Regione, il massimo impegno a supportare i Comuni per migliorare i servizi e quindi la qualità della vita".

Distanze accorciate dalle piattaforme digitali

“Vogliamo avvicinare la pubblica amministrazione ai territori, ai cittadini, attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche”ha annunciato Valentina Corrado, assessora alla Semplificazione amministrativa ed agli Enti Locali. “La delibera di giunta dà il via ad un percorso che - ha chiarito Corrado - richiederà un supporto costante da parte dell’amministrazione regionale anche per il tramite della società Lazio Crea. L’obiettivo, che è anche uno dei punti cardine del #NextGenerationEu, è di creare benessere, migliorare la qualità della vita dei cittadini a partire dai Piccoli Comuni penalizzati dal decentramento. Vogliamo avvicinare la pubblica amministrazione ai territori, ai cittadini, attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche”.

Per raggiungere l'obiettivo di avvinare la pubblica amministrazione ai territori, occorre uno sforzo congiunto da parte degli enti locali. Dalla Regione alle istituzioni di prossimità, anche dei centri più piccoli. Insieme per favorire l’accesso alle informazioni, attraverso il necessario superamento del divario tecnologico.