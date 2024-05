Tra Renzi e Calenda a Roma è botta e risposta. Andreassi e Piazzoni da Italia Viva ad Azione

Carlo Calenda si lecca subito le ferite dopo gli addii di qualche militante ed eletto, che alla vigilia delle elezioni Europee ha lasciato Azione per sostenere la lista degli Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino, festeggiando l'ingresso nel suo partito di due nomi non proprio di secondo piano. Si tratta dei due coordinatori provinciali Ileana Piazzoni e Luca Andreassi.

Italia Viva Roma perde i coordinatori provinciali

Non una sorpresa, questo va detto. Entrambi nel 2023, dopo la rottura tra Renzi e Calenda, avevano aderito all'iniziativa politica di Elena Bonetti ed Ettore Rosati che avevano fondato PER, cioè Popolari, Europeisti e Riformatori. Un'associazione che aveva e ha come scopo quella di continuare a coltivare le speranze di un campo riformista europeista inclusivo, non divisivo. Poco dopo Ettore Rosato aveva lasciato Italia Viva per aderire ad Azione, passo compiuto a gennaio scorso anche da Bonetti. E così, anche se con molta più calma, anche i due "romani" Andreassi e Piazzoni si sono adeguati, passando dalla parte di Calenda.

Esultano D'Amato e De Gregorio

"Do il benvenuto in Azione a Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, ex coordinatori di Italia Viva nella provincia di Roma - ha fatto sapere il coordinatore regionale e consigliere alla Pisana Alessio D'Amato -. Con la loro scelta, condivisa assieme ad altri amministratori e dirigenti, si rafforza il fronte riformista e il partito Azione nella provincia di Roma e nella nostra regione. La loro è una decisione importante che testimonia la concretezza delle scelte compiute da Carlo Calenda, e il buon lavoro fatto sul territorio da Ettore Rosato, Elena Bonetti e il segretario provinciale di Roma Paolo Bianchini". "Apprendo con estremo piacere dell’ingresso in Azione di Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, ex coordinatori di Italia Viva nella provincia di Roma - ha aggiunto la capogruppo della lista Calenda Sindaco in Campidoglio, Flavia De Gregorio -. Sono certa che il loro arrivo apporterà all’intero gruppo un significativo valore aggiunto sia in termini umani che in termini di competenze".

Gli addii ad Azione

Nei giorni scorsi, con una conferenza stampa in Senato, alcuni rappresentanti di Azione hanno annunciato l'uscita dal partito e l'appoggio agli Stati Uniti d'Europa in vista delle Europee. Nello specifico a salutare Calenda sono stati Pierluca Dionisi (non eletto per un soffio in Regione a febbraio 2023) e i fondatori dell'associazione politico-culturale "Rinascimento Azionista", oltre al consigliere di Riano Simone Pascucci e alla consigliera municipale del XIII Caterina Monticone, che proprio oggi 2 maggio ha ufficializzato il passaggio al gruppo misto.