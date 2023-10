A piazza Pia "tutto come previsto". Gualtieri promette la fine del cantiere entro fine 2024

“Procede tutto secondo i programmi”. È quanto ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in visita al cantiere per realizzare il sottopasso veicolare e lo spazio pedonali di superficie a piazza Pia, avvenuto giovedì 26 ottobre. Insieme al primo cittadino c’erano l’assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi e monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Parliamo di un’opera tra le più importanti di quelle previste per il Giubileo 2025, che andrà a cambiare volto a Castel Sant’Angelo e le aree limitrofe.

Il cantiere

Il cantiere, avviato lo scorso 22 agosto e finanziato con 70 milioni di euro, è nella sua fase propedeutica con lo spostamento dei collettori. Poi inizierà lo scavo vero e proprio del nuovo tunnel per il sottovia che andrà a collegarsi con quello di lungotevere in Sassia, già esistente. "Sono state sistemate 11 pompe per spostare 220-230 tonnellate di acqua dai due collettori – ha spiegato l’assessore Ornella Segnalini – e adesso si procederà allo spostamento dei collettori i quali fanno fronte anche ad eventuali bombe di acqua e scaricano nel Tevere. Poi si procederà a scavare il tunnel".

Lavori propedeutici

Il Campidoglio ha spiegato, in una nota, come negli ultimi mesi siano stati effettuati dei lavori preliminari per permettere lo scavo del nuovo tunnel. In particolare, per poter effettuare lo spostamento dei collettori fognari, che si trovano sulla direttrice del futuro sottovia, sono state trasportate in cantiere 11 pompe di sollevamento dall’Olanda. Un lavoro complesso al pari della costruzione della fondazione della soletta di alloggiamento delle pompe realizzata su circa 200 micropali della profondità di 8 metri. Le pompe sostituiranno i collettori per non interrompere mai lo smaltimento delle acque, anche in caso di forti piogge.

Le pompe, che funzioneranno a partire da novembre, si attiveranno autonomamente in funzione delle portate idriche rilevate in tempo reale. “In questa fase dei lavori Anas sta procedendo al completamento dell’assemblaggio delle pompe – scrive il Campidoglio - all’installazione della palificata lungo i muraglioni del Tevere per consentire l’allargamento dello scavo e allo spostamento delle diverse interferenze presenti".

Una nuova passerella

La mobilità nella piazza è ovviamente difficile per la presenza dei cantieri che, tra l’altro, stanno anche causando non pochi problemi alle attività commerciali lì presenti, tanto che l'assemblea capitolina ha approvato una mozione che prevede degli indennizzi per gli esercenti. Una novità è la passerella pedonale provvisoria tra i giardini di Castel Sant'Angelo e via della Traspontina per dividere il flusso pedonale dal traffico dei veicoli a ridosso del cantiere. "Consentirà ai pedoni, verso e da San Pietro - spiega ancora una nota del Campidoglio - l’attraversamento della piazza. Con l’apertura della passerella, l’area di cantiere viene estesa fino al Tevere, inglobando l’attuale passaggio che fino ad ora ha diviso in due parti la zona dove si svolgono i lavori. Da oggi, infatti, i pedoni per attraversare la piazza, passeranno sopra il fossato di Castel Sant’Angelo in totale sicurezza. La passerella è situata in adiacenza al Passetto di Borgo e vi si accede dai Giardini di Castello e da Borgo Sant’Angelo. La struttura, dove si calcola che transiteranno circa 30.000 persone al giorno, è larga 9 metri e lunga 35".

Lavori finiti per dicembre 2024

Per dicembre 2024, il cantiere "sarà finito assolutamente – ha assicurato il sindaco Roberto Gualtieri- stiamo monitorando con grande cura per essere in tabella di marcia e finire per tempo. Sarà un risultato straordinario: partire a gennaio del 2023 con un'opera così imponente e realizzarla in meno di due anni è in tempi da record. Ringrazio tutti quelli che ci stanno lavorando", ha concluso. Per riuscire nell’impresa, Aldo Isi, amministratore delegato di Anas, ha spiegato che “si lavora su due turni diurni, dalle 6 alle 20. Il terzo turno, notturno, lo attiveremo nel caso in cui dovessimo verificare che è necessario recuperare alcune tempistiche. In questo momento però siamo in linea con i tempi previsti e quindi procediamo su due turni diurni".

Monitoraggio e tempi del traffico

Sul versante della viabilità e dei tempi di percorrenza dell’area attorno al cantiere "abbiamo aggiornato il monitoraggio dell'impatto dei cantieri – ha sottolineato Gualtieri durante il sopralluogo - l'ultimo dato indica un aumento dei tempi per attraversare la Transpontina, un percorso di 3 chilometri: una media di due minuti in più. Siamo passati da 6 a 8 minuti, due minuti in più. Su tutti gli itinerari il peggiore ha un delta di aumento comunque inferiore al 30%". "Lavoreremo per continuare a ridurlo - ha aggiunto - Ora possiamo non parlare più di stravolgimento del traffico, ma di una congestione fisiologica rispetto ai timori che anche noi nutrivamo per un intervento di questa portata. Continueremo nel lavoro di affinamento degli itinerari per ridurre ancora i disagi".