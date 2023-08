Al via il cantiere per rendere piazza Pia pedonale: come cambiano viabilità e percorsi bus

Tutto pronto per il cantiere su Piazza Pia, l'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. L'avvio del cantiere, in programma martedì 22 agosto, darà luogo a nuove modifiche sulla viabilità, dopo le prime variazioni che hanno interessato alcune inversioni di senso di marcia. Dalla notte di lunedì 21, infatti, verranno operati ulteriori cambiamenti che saranno effettivi a partire dal mattino successivo.

Cantiere Piazza Pia: come cambia la viabilità

Venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di Castel Sant'Angelo, per raggiungere nuovamente il lungotevere, bisognerà seguire le nuove indicazioni, opportunamente installate nelle settimane scorse.

In particolare: da piazza Adriana svolta obbligatoria a destra verso via delle Fosse di Castello (la svolta a sinistra sarà consentita solo ai mezzi pubblici o autorizzati); da via delle Fosse di Castello svolta obbligatoria a sinistra su via di Porta Castello; da via di Porta Castello si prosegue dritto, si attraversa via della Conciliazione, per prendere via di San Pio X (che cambia direzione di marcia); al termine di via San Pio X si può svoltare a destra per proseguire sul Lungotevere in Sassia, oppure proseguire su ponte Vittorio Emanuele II che diventa doppio senso di marcia all'inglese; l'ultimo tratto di via Borgo Sant’Angelo fino all'incrocio con piazza Pia sarà consentito solo ai mezzi pubblici o autorizzati.

Deviano anche gli autobus

Le linee 23, 40, 62, 280, 982 subiranno delle deviazioni in entrambe le direzioni, senza mai interrompere il servizio. Al termine delle lavorazioni, previste entro dicembre 2024, ci sarà il nuovo sottovia che collegherà la strada dall'altezza del Passetto al sottovia in Sassia e la piazza sovrastante sarà completamente pedonalizzata.

“Tutto pronto per l'avvio effettivo del cantiere di Piazza Pia”, commenta l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. “In queste settimane, sono state effettuate le prime fasi di allestimento, in particolare sono state apportate le prime modifiche di traffico ed effettuate le operazioni su cigli e marciapiedi per consentire le nuove svolte”.

Da martedì Anas inizierà ad allestire l'area di Piazza Pia, montando le perimetrazioni e le baracche di cantiere. In seguito, verranno portati i macchinari necessari allo scavo. “È un lavoro imponente per il quale occorrono fasi preparatorie di precisione, per creare il minor disagio possibile e per fare in modo che le lavorazioni proseguano senza problemi. Siamo – conclude l'assessore - nei tempi stabiliti per portare avanti uno dei cantieri più rappresentativi del Giubileo che contribuirà a migliorare la sicurezza stradale e a valorizzare al meglio una delle piazze più belle di Roma”.