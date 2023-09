Piazza Pia, nuovo cambio della viabilità: il cantiere del sottopasso entra nel vivo

I lavori per la prima grande opera giubilare continuano a pieno regime. A ridosso di Castel Sant’Angelo è infatti in corso il cantiere destinato a lasciare in dote, alla città, un sottopassaggio ed una nuova area pedonale. Per consentire questo intervento, dal 12 settembre, sono previsti degli aggiornamenti alla mobilità. I secondi, per l’esattezza, da quanto l’operazione ha preso il via.

“Stiamo monitorando la situazione h24 e, come abbiamo sempre detto, integriamo e aggiorniamo alcune decisioni in base alle informazioni raccolte giorno dopo giorno” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. “Con le nuove modifiche – ha aggiunto - ampliamo lo spazio a vantaggio delle auto nella Galleria Pasa senza sacrificare la ciclabilità e poi facilitiamo il parcheggio ai residenti. Continuiamo a controllare i flussi in tempo reale, ad aiutare i cittadini grazie a un’importante presenza della polizia locale in zona – ha concluso – e a garantire una costante informazione attraverso tutti i nostri strumenti di comunicazione”.

Le nuove modifiche: ciclabili e parcheggi

Nel dettaglio le modifiche previste alla circolazione, che il Campidoglio dichiara essere legate al costante monitoraggio sui flussi di traffico, contemplano modifiche di cui dovranno tenere particolarmente conto i ciclisti. Tra le principali novità va segnalata la soppressione delle corsie loro dedicate nel tratto compreso tra lo sbocco della Galleria PASA e gli incroci con Via delle Fornaci e Piazza del Sant’Uffizio.

L’avvio dei lavori, lo scorso agosto, aveva comportato la riduzione degli stalli dedicati alle auto. Al riguardo sono stati presi dei provvedimenti, con la riorganizzazione delle soste a Borgo Santo Spirito. E’ abolito il pagamento del parcheggio nel tratto compreso tra via dell’Ospedale e via San Pio X, lungo il lato sinistro del senso unico di marcia. La sosta diventa gratuita fino a 3 ore per le autovetture, eccetto residenti, dalle 8 alle 20 dei soli giorni feriali. Vengono introdotti posti gratuiti per venire incontro alle esigenze di quanti, abitando anche in zone limitrofe, hanno dovuto affrontare in questi giorni la soppressione di alcuni parcheggi.

I cambiamenti giunti nella prima fase dei lavori

La viabilità aveva già subito delle modifiche in vista del cantiere che ha aperto il 22 agosto. Ad inizio dello scorso mese gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie sono diventati tutti a senso unico. Nella seconda decade di agosto, invece, il flusso veicolare che attraversava piazza Pia è stato deviato lungo via Traspontina e via di Porta Castello, che si percorrono in senso inverso rispetto al passato, immettendosi nella direttrice che da Corso Vittorio Emanuele II raggiunge il quartiere Prati. Ponte Vittorio Emanuele è diventato a doppio senso di marcia all’inglese. In pratica, l’ingresso a Borgo Pio e al quartiere Prati avviene oggi percorrendo il Lungotevere Tor di Nona e attraversando Ponte Umberto I, davanti al Palazzaccio.

Nel corso delle ultime settimane sono stati effettuati ulteriori aggiornamenti rispetto che hanno interessato tempistiche dei semafori, il divieto di fermata su Lungotevere in Sassia, l’aggiunta la segnaletica verticale con cartelli che indicano percorsi alternativi e modificata quella orizzontale e verticale su Piazza Cavour all'incrocio con Via Crescenzio. Altri cambiamenti hanno riguardato il trasporto pubblico. L’ultimo di questi ha interessato la linea bus 40 ma, in precedenza, avevano già riguardano le linee diurne 62, 23, 280, 982 e quelle notturne n3D e n3S.

Il progetto del sottopasso di Castel Sant'Angelo

Perché tante modifiche? Per realizzare una delle opere più costose previste per il Giubileo del 2025. Per l’apertura della “porta santa” infatti sono stati stanziati 70 milioni di euro utili alla realizzazione del sottopassaggio. Con quest’opera verrà liberato dal traffico veicolare l'incrocio tra lungotevere Vaticano e via della Conciliazione. Significa realizzare un’area pedonale che possa garantire una continuità con i bastioni di Castel Sant’Angelo ed il Tevere. Per farlo verranno messi a dimora 200 alberi e sarà pavimentata una superficie che negli ultimi 100 anni è stata caratterizzata da importanti flussi di traffico. Un ritorno all’antico che rende necessario anche lo spostamento di due collettori fognari, uno dei quali particolarmente grande, e la presenza di escavatori, gru e 100 agenti della polizia locale che, il Campidoglio, fa sapere essere “quotidianamente impegnati nell’area”.