Sulla nuova piazza Pia resta il mistero: la sistemazione prevede alberi e panchine a sufficienza? Il render presentato dal Campidoglio mostra una spianata di sampietrini senza spazi verdi mentre in tutta Europa si applica il principio “from grey to green”

A Nizza, dove nel 2022 è stata inaugurata una innovativa metropolitana leggera, hanno trasformato le vecchie corsie preferenziali dei bus in viali alberati e piste ciclabili per più di sei ettari. A Parigi, è stato deciso che, in seguito ai progetti di riqualificazione, nelle piazze centrali dovranno nascere piccole foreste urbane, come già è stato fatto di fronte la Gare de Lyon, nella Place de Catalogne e nella Place de la Bourse. Londra, che è stata la capofila di queste trasformazioni con il programma “from grey to green”, ha promosso il concetto delle “healthy streets”, le strade della salute dove si può camminare e andare in bicicletta all’ombra di magnolie o frassini. L’Europa ha ormai imboccato la strada della “vegetalizzazione” per ridurre le isole di calore, agevolare il deflusso dell’acqua, migliorare la salubrità dell’aria.

Ma Roma sembra avere le idee meno chiare in tema di tutela del verde esistente e di piantumazione di nuovi alberi. A guardare il progetto di superficie del nuovo sottovia di piazza Pia, in corso di realizzazione per il Giubileo 2024, gli alberi non ci sono proprio o comunque sono pochissimi. I render presentati dal Sindaco Gualtieri mostrano una spianata di asfalto e sampietrini che mette in collegamento Castel Sant’Angelo con via della Conciliazione che già è priva di verde. E’ esattamente il contrario di quello che si sta facendo in Europa e nel resto del mondo dove si cerca in tutti i modi di depavimentare per ottenere tanti benefici tra i quali ottenere un’estetica migliore dei luoghi, permettere all’acqua di irrorare il terreno sottostante, tenere la temperatura dell’aria più fresca. Nel post pubblicato su Facebook e su X lo scorso 22 agosto, Gualtieri scrive che piazza Pia “sarà arricchita di elementi di arredo urbano e di spazi verdi”.

L’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini ha dichiarato che saranno piantati 200 alberi. Eppure nei render che loro stessi hanno mostrato in conferenza stampa nulla di tutto questo è rappresentato. Forse il progetto definitivo deve essere ancora predisposto? Se così fosse, sarebbe interessante poterlo esaminare entro la fine di quest’anno in modo da permettere a cittadini e associazioni di presentare le proprie osservazioni ed evitare la replica degli errori commessi a piazza San Silvestro.

Nel 2012, l’allora Sindaco Alemanno chiese all’architetto Paolo Portoghesi di rivedere il disegno della piazza appena pedonalizzata perché lui stesso era poco convinto del progetto preparato dai tecnici capitolini. Portoghesi elaborò le belle panchine che ancora oggi vediamo ma la piazza rimase totalmente priva di verde per dieci anni, rendendola di fatto inospitale durante i mesi estivi.

Per piazza Pia i tempi sono strettissimi. Il cantiere deve essere teoricamente terminato a fine 2024 e la sistemazione superficiale con alberi, panchine e aiuole verdi va decisa subito.