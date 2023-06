Piazza Fiume: tra pedonalizzazioni e passeggiate verdi il Comune prepara la trasformazione

Più spazio ai pedoni, una maggiore attenzione ai turisti ed una riorganizzazione dei posti auto. Il comune ha preparato una nuova delibera con cui intervenire, sul piano urbanistico e della mobilità, per migliorare uno dei luoghi simbolo della storia d’Italia: Porta Pia.

Il cambiamento a cui l’amministrazione sta lavorando, chiama in realtà in causa un quadrante più ampio. Si estende infatti dal luogo della storica “breccia” e, passando per la caotica piazza Fiume, raggiunge corso d’Italia. Il progetto è ambizioso ed è stato illustrato dal democratico Mariano Angelucci nell’ultima seduta della commissione turismo.

I parcheggi da recuperare

Partendo da piazzale di Porta Pia, ci sono due aspetti da prendere in considerazione. Uno riguarda i parcheggi e l’altro i servizi da offrire ai turisti. “Dobbiamo aprire un’interlocuzione con il MIT per chiedere che i parcheggi sotto il ministero, che sono di proprietà comunale e che in buona parte restano spesso vuoti, siano messi a disposizione del pubblico. Mi riferisco ai posti auto situati a livello stradale” ha chiarito Angelucci, sentito da Romatoday. Una parte resterebbero ad uso del ministero, un’altra invece verrebbe destinata ai cittadini, anche per recuperare una parte degli stalli che si perderanno con la riqualificazione dei marciapiedi.

La riqualificazione dei sottopassi

Altro intervento che l’amministrazione valuta è quello che consente la riqualificazione dei sottopassi. “Si trovano sotto il monumento dei bersaglieri. L’idea è di farvi almeno un punto d’informazione turistica visto che, in quel quadrante, non ce ne sono altri”. Poi bisognerebbe lavorare sulla sistemazione dei marciapiedi, sull’illuminazione nel tratto di Corso d’Italia compreso tra piazza Fiume e Porta Pia e sul sito della breccia che “rappresenta un pezzo di storia fondamentale del nostro paese e che andrebbe valorizzato” è stato ribadito. “Contestualmente chiederemo se la parte tra via Ancona e corso d’Italia possa diventare una sorta d’isola pedonale” ha spiegato Angelucci. Un’operazione che non avrebbe ripercussioni sulla mobilità.

Una passeggiata lungo le mura

Tra le proposte più suggestive c’è quella che contempla la sistemazione delle mura, dalla breccia in direzione Corso d’Italia. Non solo con un’illuminazione particolare, ma anche mediante la riqualificazione dello spazio verde, “con l’idea di creare una passeggiata che parta da Porta Pia, transiti per via Sicilia, e arrivi su via Veneto riconnettendosi con tutto il centro storico. C’è dell’altro.

La semi pedonalizzazione di Piazza Fiume

Per quanto riguarda Piazza Fiume il restyling contempla l’idea di realizzare un’isola pedonale. La possibilità dovrà essere verificata dall’agenzia della mobilità e prevede “la chiusura di via Sulpicio Massimo, con una svolta delle auto in via Valenziani. Verrebbero spostati anche gli stalli dei taxi che occupano parte della piazza, spostandoli verso corso d’Italia”. Anche il marciapiede di via Bergamo verrebbe allargato per dare più spazio ai pedoni e, per la loro sicurezza, è stata ipotizzata la realizzazione di attraversamenti rialzati per riconnettere piazza Fiume alla Rinascente. Insomma, una trasformazione radicale che, da qui all’approvazione della delibera in aula, potrebbe conoscere delle modifiche. Ma che nell’insieme trasformeranno una zona caratterizzata da una viabilità caotica, in uno spazio finalmente più accattivante in chiave turistica e, non meno importante, decisamente più vivibile anche per i cittadini.