Piazza di Siena si fa bella: cresce l’attesa per i 90 anni del concorso ippico

Un sontuoso montepremi a sugellare un appuntamento sportivo immerso nel verde di Villa Borghese e decine di atleti pronti a sfidarsi in sella a 200 cavalli di razza. Sono questi alcuni degli ingredienti che renderanno unica l’edizione 2023 di piazza di Siena. Un evento, quello previsto tra il 25 ed il 28 maggio, che si appresta a festeggiare i 90 anni di vita.

“Solo due volte, a eccezione della guerra, non si è svolta la manifestazione a Piazza di Siena: nel 1960 con le Olimpiadi, e la seconda volta perché Roma ha ospitato il campionato del mondo di equitazione, che fu fatto al Flaminio” ha ricordato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa che ha lanciato il prossimo appuntamento ippico.

Un'edizione piena di campioni

Quest’anno, nella splendida cornice del Pinciano, si presentano in gara quattro dei primi 5 del ranking internazionale FEI, con in testa l'indiscusso numero 1, lo svedese Henrik Von Eckermann; 25 tra i primi 50 'top riders' del mondo e la miglior amazzone in classifica, la statunitense Laura Kraut. Nomi e numeri che già rendono l’idea di quanto sia divenuto prestigioso questo concorso ippico che, per il 2023, mette in palio 1 milione e mezzo di euro.

La novità del 2023

Quest’anno per avvicinare i protagonisti dell’appuntamento sportivo ai tanti appassionati, la recinzione che perimetrava l’ovale è stata rimossa. Niente barriere fisiche, quindi, con l’idea di creare una “prato senza frontiere” in cui cavalieri, amazzoni, cavalli e spettatori, possano vivere una sorta di osmosi. Per l’occasione è stata pensata anche una nuova “rue”, una via di ingresso al campo di gara per i cavalli che passeranno vicino le antiche tribune, sotto la tribuna autorità ed ai piedi della Casina dell’Orologio.

Piazza di Siena è “un evento che vuole essere eco compatibile. In questi anni abbiamo voluto dimostrare che in un bene monumentale e ambientale come Villa Borghese si possano organizzare eventi sportivi internazionali con grande affluenza di pubblico” ha spiegato Marco Di Paola, presidente della FISE, tra i tanti profili istituzionali presenti alla conferenza stampa. “Da parte del ministero che rappresento e insieme al collega Abodi, c’è la volontà di collaborare per portare quest’attività anche nelle scuole" ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida, che ha dichiarato di voler coronare quest’obiettivo per "far emergere l’eccellenza italiana".

Un evento all'insegna della sostenibilità

All’appuntamento hanno preso parte anche l’assessora regionale alla sicurezza Luisa Regimenti, l’assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato e la collega comunale Sabrina Alfonsi. Quest’ultima, che nella giunta Gualtieri detiene la delega all’ambiente, ha ricordato che piazza di Siena rapprese ta “non solo un evento, ma una restituzione di una villa importantissima come Villa Borghese alla città di Roma, attraverso un evento all’insegna della sostenibilità, dell’inclusività e della tutela del patrimonio”. Ed a proposito di verde, grazie alla collaborazione siglata tra Campidoglio e Sport e Salute è stato possibile prendersi cure delle zone adiacenti all’ovale e della Valle dei Platani, la Cappella Sistina degli alberi romani.

Gli alberi ed il recupero della mostra dell'Acqua Felice

Sempre in accordo con il Comune, Sport e Salute collaborerà anche al ’Piano Sentinella’ che prevede il monitoraggio costante del verde e delle alberature, con una vera e propria ’anagrafe’ delle piante che fornirà età, stato di salute, dimensioni e cenni storici delle piante secolari. Non solo: in virtù degli accordi con Roma Capitale, è stato realizzato il recupero di uno degli scorci-simbolo di Villa Borghese, la mostra dell’Acqua Felice, opera di fine Settecento dell’architetto Antonio Asprucci. Grazie al concorso ippico, le sculture, il Leone, il canale drenante i preziosi marmi delle fontane e i bassorilievi saranno completamente recuperati e riportati ad antico splendore.